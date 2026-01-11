Destaca Tlajomulco labor de C4 para atención de emergencias en el municipio

El Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) de Tlajomulco se ha consolidado como la plataforma estratégica para la atención de emergencias y la coordinación de la respuesta municipal, al integrar tecnología, análisis de información y capacidad operativa bajo estándares internacionales de calidad.

Desde este espacio se reciben, clasifican y atienden reportes ciudadanos las 24 horas del día, los 365 días del año, mediante protocolos estrictos y sistemas tecnológicos que permiten una reacción inmediata ante situaciones de riesgo, desde emergencias médicas y hechos de tránsito hasta incidentes de seguridad pública.

El director del C4 Tlajomulco, Filemón Martínez Gutiérrez, señaló que la actual administración ha apostado por el uso de tecnología y el análisis de información como pilares de la estrategia de seguridad.

“Es el único centro a nivel local y regional que cuenta con una certificación, porque estamos preocupados por mantener la calidad en la atención telefónica y apostarle siempre a la profesionalización”, afirmó.

El C4 cuenta con la certificación ISO 9001:2015 en atención telefónica de emergencias, la cual avala la eficiencia de sus procesos, la reducción de errores y un modelo de atención enfocado en la calidad del servicio a la ciudadanía.

El funcionamiento del centro se sustenta en personal especializado, integrado por operadores telefónicos, radio operadores, analistas, personal de videovigilancia, coordinadores de turno y áreas de soporte, cuyo trabajo permite transformar cada llamada en una acción coordinada con corporaciones como la Policía de Tlajomulco, Protección Civil y Bomberos, Movilidad y Servicios Médicos Municipales, así como con instancias estatales y federales cuando la situación lo requiere.

A nivel tecnológico, el C4 opera con sistemas de despacho asistido por computadora (CAD), geolocalización, radiocomunicación y análisis de videovigilancia. De acuerdo con Martínez Gutiérrez, el municipio cuenta con alrededor de dos mil cámaras propias, integradas además a la red del C5 estatal, con el que se mantiene coordinación permanente.

El impacto del centro se refleja en intervenciones concretas, como la atención oportuna de emergencias, la localización de personas, la detección de vehículos sospechosos y la activación de protocolos de protección en casos de violencia de género, acciones que han contribuido a fortalecer la seguridad y la tranquilidad de las familias del municipio.

Actualmente, el C4 atraviesa un proceso de modernización integral que incluye nuevas instalaciones, ampliación del videowall, actualización de sistemas, expansión de zonas Pulso de Vida y fortalecimiento del modelo operativo, como antesala a la puesta en marcha del primer Centro de Comando, Control, Coordinación y Contacto Ciudadano (C5) de Tlajomulco.

La construcción del C5 municipal inició el pasado 4 de agosto y representa un paso clave para consolidar la estrategia de seguridad pública, al incorporar infraestructura de vanguardia y tecnología de última generación bajo un modelo de coordinación interinstitucional.