Habrá tarifa preferencial de $5 para estudiantes en transporte público

Pablo Lemus y Fernanda Romero, Presidenta de la FEU

El Gobernador Pablo Lemus Navarro anunció una tarifa preferencial del transporte público de 5 pesos para estudiantes, de instituciones tanto públicas como privadas, en lo que resta del sexenio.

Acompañado de Fernanda Romero Delgado, Presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), el mandatario dijo que, “tras escuchar las necesidades de los jóvenes”, se determinó respaldar la economía de los estudiantes para que continúen con su formación.

“Hemos acordado, en conjunto con la FEU, solamente aumentar 25 centavos la tarifa del transporte público para todos los estudiantes de Jalisco (...), es decir, la tarifa sube solo de 4.75 a 5 pesos, y esto es por todo el sexenio. Y otra cosa muy importante, no va a haber límite en el número de transportaciones que hagan diariamente las y los estudiantes de Jalisco”, afirmó Pablo Lemus.

“Queremos apoyar en todas las regiones del estado, con esta tarifa preferencial para estudiantes, de tan solo cinco pesos, la más baja de la República Mexicana (...) Debemos de ser muy sensibles ante la situación porque nuestra prioridad es la educación en Jalisco. Vamos a apoyar con esta tarifa preferencial de 5 pesos, al Estilo Jalisco”, señaló.

El compromiso es que con apoyo de la FEU y la Universidad de Guadalajara, se abrirán módulos de registro y entrega de la Tarjeta Única al Estilo Jalisco en planteles universitarios, a fin de que los estudiantes puedan acceder a este beneficio.

Además se anunció la instalación de una mesa de trabajo con FEU para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos que se establezcan.

“Para quienes estudiamos en Jalisco, ser escuchadas y escuchados ya es un paso importante porque nuestras preocupaciones nacen de la vida diaria y de lo que implica sostener el derecho a estudiar. La congelación de la tarifa del transporte público a 5 pesos, reconoce a las y los estudiantes una realidad muy concreta”, mencionó por su parte la Presidenta de la FEU.

“Esto es algo que celebrar para las y los estudiantes del estado de Jalisco”, agregó.

PRE REGISTRO INICIA EL 12 DE ENERO

Tras la aprobación hecha por la Comisión Tarifaria del Transporte Público de una tarifa técnica de 14 pesos, correspondiente al costo real del servicio, el 26 de diciembre el Gobernador Pablo Lemus, anunció una bolsa de mil 200 millones de pesos para 2026.Con este apoyo y a través de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, el usuario pagará una tarifa de 11 pesos por viaje y el resto será subsidiado por el Gobierno del Estado.

La nueva tarifa entrará en vigor en abril de 2026, una vez que se entregue la tarjeta única a los usuarios del transporte público, con prioridad para las personas adultas mayores, grupos prioritarios y estudiantes.

El Gobierno del Estado asegura que el prerregistro para la Tarjeta Única al Estilo Jalisco estará disponible a partir del 12 de enero en el portal tarjetaunica.jalisco.gob.mx ./

La entrega arrancará el 19 de enero en 11 módulos, ocho de estos ubicados en el Área Metropolitana de Guadalajara —uno de los cuales en la Unidad López Mateos—, y tres en municipios al interior del estado donde opera el sistema de pago electrónico para el transporte público.