Reintegran a su hábitat 14 aves aseguradas por tráfico ilegal en Jalisco

Especialistas de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco (URFST) realizaron la reintegración a su hábitat natural de 14 aves de la especie paserina siete colores (Passerina ciris), que habían sido aseguradas durante un operativo por presunta posesión ilegal.

La intervención se llevó a cabo a solicitud del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Ameca, que requirió el apoyo para el traslado, resguardo y valoración de las aves, luego de que las personas involucradas no acreditaron la legal posesión de los ejemplares.

Además de las paserinas, durante el operativo fueron asegurados siete loros corona lila y 10 pericos atoleros, los cuales permanecen bajo resguardo del municipio de Tlajomulco, debido a que no cuentan con las condiciones necesarias para su reintegración inmediata a la vida silvestre.

Liberan aves en Tlajo sustraídas para comercio ilegal (Cortesía)

La paserina siete colores es una de las especies más vulnerables al tráfico ilegal, principalmente por su plumaje vistoso, lo que ha incentivado su captura para el comercio como mascota y para procesos de hibridación con canarios.

Para estas actividades se requiere una licencia de aprovechamiento con anillo cerrado, expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), documento que no fue presentado por los detenidos.

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, la paserina siete colores se encuentra catalogada como Sujeta a Protección Especial (Pr), al tratarse de una especie nativa con riesgo derivado de la presión humana.

Tras las valoraciones médicas y de comportamiento, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) autorizó la liberación de los ejemplares, la cual se realizó en la zona de Cerro Viejo, dentro de un área de selva baja caducifolia que ofrece condiciones adecuadas para su supervivencia y dispersión natural.

En tanto, los loros corona lila y pericos atoleros continuarán bajo resguardo de la URFST hasta que la autoridad federal determine su destino final. Cabe recordar que la captura, posesión y comercialización de loros, pericos y guacamayas silvestres está prohibida en México, al tratarse de un delito grave contemplado en la Ley General de Vida Silvestre.

Finalmente, la Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal de Tlajomulco (UNASAM) exhortó a la ciudadanía a no adquirir fauna silvestre y a reportar ejemplares lesionados o en condición vulnerable al número 33 31 38 30 98, con el fin de prevenir el tráfico ilegal y contribuir a la conservación de las especies.