Arranca prerregistro de la Tarjeta Única; supera 50 mil solicitudes en sus primeras horas

En las primeras horas de operación, el prerregistro de la Tarjeta Única del Gobierno de Jalisco superó las 50 mil solicitudes en línea, de acuerdo con cifras oficiales, reflejando una alta demanda por este nuevo instrumento que busca concentrar apoyos sociales, servicios públicos e inclusión financiera en una sola tarjeta.

El registro comenzó este lunes a través del portal tarjetaunica.jalisco.gob.mx y forma parte de una estrategia para simplificar trámites y facilitar el acceso a programas gubernamentales.

La Tarjeta Única permitirá recibir apoyos estatales, acceder al Seguro Médico al Estilo Jalisco, obtener descuentos en multas y recargos, así como realizar pagos, compras y ahorros al funcionar como una tarjeta de débito con respaldo Visa.

La secretaria del Sistema de Asistencia Social, Priscilla Franco Barba, señaló que este modelo representa un cambio en la política social del estado al ordenar procesos y eliminar barreras que históricamente dificultaban el acceso a los beneficios. Afirmó que el objetivo es ampliar la cobertura y garantizar mayor claridad y transparencia en la entrega de apoyos.

Por su parte, el secretario de Administración, Rafael Orendain Parra, explicó que el desarrollo de la Tarjeta Única inició en enero de 2025 y destacó que se trata de un esquema sin precedentes a nivel nacional, al integrar servicios públicos y financieros en una sola plataforma como parte de una estrategia de modernización gubernamental.

En materia financiera, el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, indicó que la tarjeta busca atender a un amplio sector de la población sin acceso a servicios bancarios formales. Detalló que la cuenta no tendrá comisiones por apertura ni anualidad y permitirá generar historial bancario, con la posibilidad de acceder posteriormente a microcréditos.

Inicia prerregistro para la tarjeta Única (Cortesía)

En el ámbito del transporte público, el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, aclaró que los descuentos para grupos preferenciales se mantendrán y podrán aplicarse a través de la Tarjeta Única. Además, informó que una persona adulta podrá tramitar tarjetas para hasta seis dependientes.

La entrega de las tarjetas iniciará el 19 de enero en 12 módulos ubicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en municipios del interior del estado como Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Zapotlán El Grande y Tepatitlán de Morelos. También se habilitarán módulos especiales para personas adultas mayores y con discapacidad.

Las autoridades reiteraron que contar con la Tarjeta Única no garantiza automáticamente el acceso a programas sociales, ya que estos se otorgan conforme a las convocatorias y reglas de operación de cada dependencia.