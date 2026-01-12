Ferry Vallarta: nueva experiencia marítima rumbo a Yelapa-Costalegre

. Esta semana inició operaciones Ferry Vallarta.

El Ferry Vallarta se convierte en el primero de gran capacidad en la región, con espacio para hasta 400 pasajeros. La embarcación cuenta con áreas exteriores para disfrutar del paisaje, zona interior climatizada, baños, servicio a bordo y tripulación certificada, lo que eleva el estándar del transporte marítimo local y garantiza una experiencia segura y confortable.

El recorrido tiene una duración aproximada de dos horas e incluye salida desde el muelle Espigón en Marina Los Peines, con una escala en el muelle de Los Muertos antes de continuar hacia Yelapa. En esta primera etapa, el servicio opera martes, jueves y sábados, con salida a las 9:00 horas y regreso desde Yelapa a las 16:00 horas, arribando alrededor de las 18:00 horas a Puerto Vallarta. Esta programación permite a los visitantes disfrutar de un día completo en el destino, con actividades turísticas y culturales en la comunidad.

Como parte de su lanzamiento, durante enero de 2026 se ofrece una promoción especial de 2x1 en viaje redondo, mientras que a partir de febrero la tarifa regular será de 600 pesos por persona. Además del traslado, Ferry Vallarta colabora con proveedores locales para ofrecer experiencias opcionales en Yelapa, como recorridos guiados, gastronomía típica y actividades ecoturísticas, impulsando así la economía de la comunidad y fortaleciendo el turismo sustentable.

El inicio de operaciones de Ferry Vallarta marca el arranque de un proyecto de conectividad marítima más amplio en la región, enfocado en ordenar los traslados hacia las playas de Cabo Corrientes bajo un modelo seguro, eficiente y sustentable. Con esta nueva experiencia, Puerto Vallarta se consolida como el eje de arranque de la Escalera Náutica hacia Costalegre, un proyecto estratégico para el desarrollo turístico y la movilidad regional.

La puesta en marcha de este servicio representa un paso importante en la diversificación de la oferta turística de Jalisco, al tiempo que refuerza el liderazgo de Puerto Vallarta como plataforma de movilidad marítima ordenada, profesional y sustentable.