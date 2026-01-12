Inicia Tlaquepaque auditoría de la cuenta pública 2024 ante la Auditoría Superior del Estado

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque dio inicio formal al proceso de auditoría de la cuenta pública 2024, tras la firma del acta de apertura ante la Auditoría Superior del Estado, como parte de las acciones para fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

El acto fue encabezado por la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, con la presencia de funcionarias y funcionarios del gobierno municipal, así como representantes del órgano fiscalizador estatal.

Durante el evento, el secretario de Administración y Finanzas, Jorge Alberto Méndez Salcedo, informó que los trabajos de auditoría comenzarán de manera inmediata y se desarrollarán bajo tres ejes principales: la revisión de fraccionamientos, la obra pública y el rubro financiero.

“Hoy se apertura formalmente la auditoría y se inician los trabajos de manera inmediata. El proceso contempla tres vertientes: fraccionamientos, obra pública y el rubro financiero; será la propia Auditoría la que marque la línea a seguir”, explicó.

El funcionario subrayó que la administración municipal mantiene una política de transparencia y uso responsable del presupuesto, al señalar que los recursos públicos se aplican con criterios de eficiencia y con un enfoque en el fortalecimiento de la obra pública y los programas sociales.

“En Tlaquepaque transparentamos nuestras cuentas. Es fundamental remarcar que los recursos se aplican con responsabilidad y con un impacto directo en el desarrollo del municipio”, afirmó.

Con la apertura de la auditoría, el gobierno municipal refrendó su compromiso de colaborar con las instancias fiscalizadoras y de garantizar que el ejercicio de los recursos públicos se apegue a la legalidad y a los principios de buen gobierno.