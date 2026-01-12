Sigue pendiente publicar el decreto para crear la Fiscalía Antitortura

Norma López, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales. La legisladora le hace un nuevo llamado al titular del Ejecutivo.

Ante el retraso en la publicación del decreto que crea la Fiscalía Antitortura, autorizada por el Congreso del Jalisco desde el 29 de mayo de 2025, la diputada de Morena, Norma López Ramírez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso, hizo un nuevo recordatorio al gobernador Pablo Lemus y al secretario de Gobierno, Salvador Zamora, a fin de que cumplan con la ley.

La legisladora de Morena explicó que probablemente la razón por la que el Ejecutivo detiene la creación de la Fiscalía Antitortura, es porque una vez que se forme esa instancia, se tienen que crear luego la Fiscalía Autónoma en Personas Desaparecidas y la Fiscalía Autónoma para Investigar los Delitos en contra de las Mujeres.

“Lo que hay atrás de todo eso es que, una vez que se publique la reforma constitucional para la creación de la Fiscalía Antitortura, lo que vas a encontrar después es el dictamen aprobando la iniciativa en donde se crean las fiscalías especializadas en Personas Desaparecidas, así como la de Delitos Cometidos contra Mujeres, eso es lo que no quieren. Detrás de todos sus pretextos, no hay ningún error legislativo”, dijo.

Norma López recordó que la creación de la Fiscalía Antitortura es una orden dada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desde 2018. Si Lemus Navarro persiste en no publicar el decreto respectivo, podría caer en desacato y se le podría abrir una causa penal.

“Esto deviene de una sentencia que da la Corte, respecto de un amparo indirecto y el Ejecutivo estatal también es autoridad responsable. Así que el gobernador él sabrá si quiere cumplir o no cumplir, porque en caso de no cumplimiento hay un delito y puede abrírsele una carpeta de investigación, pero eso ya lo dejo al juzgado de Distrito que está viendo la ejecución de la sentencia de la Suprema Corte”, subrayó.

La Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura será la encargada de investigar y perseguir ante los tribunales las faltas que las leyes consideran como tortura, ejercer la acción penal correspondiente y aplicar las estrategias de prevención correspondientes.