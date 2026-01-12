Tlaquepaque convierte el Jardín Hidalgo en un punto de encuentro para la lectura con la Feria del Libro Usado 2026

Del 9 al 18 de enero, el Jardín Hidalgo será punto de encuentro para lectores, libreros y expresiones artísticas — El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, a través de la Dirección de Cultura y en coordinación con las asociaciones Fluya y Libreros de Guadalajara, invita a la ciudadanía a reencontrarse con la lectura mediante la Feria del Libro Usado Tlaquepaque 2026, un espacio dedicado al diálogo, el intercambio de saberes y la convivencia en torno a los libros.

Libro usado | Tlaquepaque (Cortesía)

La feria se realizará del 9 al 18 de enero de 2026 en el Jardín Hidalgo, en un horario de 10:00 a 21:00 horas, como parte de la agenda cultural del municipio dirigida a públicos de todas las edades.

El director de Cultura, Óscar Carrillo Villa, informó que en esta edición participarán 14 librerías, las cuales ofrecerán una amplia variedad de libros usados y de ocasión, con géneros que incluyen novela, aventura, ciencia ficción, drama, historia, salud, deportes, ciencia y esoterismo, entre otros.

Destacó que la feria no solo será un espacio para la compra y venta de libros, sino también un punto de encuentro cultural, con exposiciones literarias diarias, actividades culturales y presentaciones artísticas que cerrarán cada jornada.

Programa cultural

Libro usado | Tlaquepaque (Cortesía)

Las actividades iniciarán el viernes 9 de enero con la presentación de Tithor Cuenta Cuentos a las 18:00 horas, seguida de un trío acústico a cargo de José Ruvalcaba a las 19:00 horas.

El sábado 10 de enero, a las 18:00 horas, se presentará el libro “San Pedro Tlaquepaque, cuéntame tu historia” con la participación de los cronistas de Tlaquepaque, y a las 19:00 horas se contará con la actuación del Mariachi Sol de Jalisco.

El domingo 11 de enero, a las 18:00 horas, se realizará una subasta de libros dirigida por José Barba, y a las 19:00 horas se presentará Oblatos Fusión Band.

Para el lunes 12 de enero, a las 18:00 horas, se ofrecerá la charla “Dragón: Serpientes aladas en la arqueología mundial”, y a las 19:00 horas un recital de guitarra instrumental con José Ruvalcaba.

El martes 13 de enero, a las 18:00 horas, habrá una nueva subasta de libros, y a las 19:00 horas la presentación del libro “Canto Tecuejes” de Carlos Vallín.

El miércoles 14 de enero, a las 18:00 horas, se presentará el libro “La vida nocturna de la Guadalajara de ayer” de J. Magaña, y a las 19:00 horas “El cuarteto, memorias de un niño maltratado” del doctor Fidel.

El jueves 15 de enero, a las 18:00 horas, se presentará “Una escuela perdida en la montaña” de Ricardo Zamora, seguido a las 19:00 horas de una presentación literaria con muestra musical de guitarra jazz a cargo de Fer González.

El viernes 16 de enero, a las 18:00 horas, se contará con cuentacuentos de Gonzalo García, y a las 19:00 horas la presentación del libro “Leyendas de Guadalajara” de Ricardo García.

El sábado 17 de enero, a las 18:00 horas, se realizará el conversatorio “Fiesta patronal de San Sebastián Mártir en la delegación de San Sebastianito” con la participación de los cronistas de Tlaquepaque, y a las 19:00 horas se ofrecerá un concierto sorpresa.

Finalmente, el domingo 18 de enero, a las 18:00 horas, se impartirá el Taller Cartonero con Sergio Fong, y a las 19:00 horas se llevará a cabo el concierto de clausura con el grupo versátil “Flors y Canto”.

Con esta feria, el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque reafirma su compromiso con la promoción de la cultura, el acceso democrático a la lectura y la apropiación de los espacios públicos como lugares de encuentro comunitario donde los libros vuelven a ocupar un lugar central en la vida cotidiana.