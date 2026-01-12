Zapopan inaugura Zona Pulso de Vida dentro de tienda de conveniencia en la colonia Seattle

El Gobierno de Zapopan inauguró una nueva Zona Pulso de Vida (ZPV) al interior de una tienda de conveniencia 7-Eleven, ubicada sobre la avenida Aurelio Ortega, en su cruce con Luis Pérez Verdia, en la colonia Seattle, convirtiéndose en el primer punto de este tipo instalado dentro de un establecimiento comercial en el municipio.

Pulso de vida | Zapopan

Las Zonas Pulso de Vida son sistemas de asistencia inmediata dirigidos a personas que se encuentren en situación de riesgo o requieran ayuda urgente, particularmente mujeres víctimas de violencia, mediante atención directa y especializada por parte de personal policial.

Durante el evento, María del Socorro Madrigal Gallegos, directora del Instituto Municipal de las Mujeres Zapopanas para la Igualdad Sustantiva, destacó que con esta inauguración Zapopan alcanza ocho Zonas Pulso de Vida activas.

“En Zapopan trabajamos con políticas públicas para que las niñas y las mujeres puedan vivir en una ciudad libre de violencias. Las Zonas Pulso de Vida siguen creciendo, y este punto es el primero que se instala dentro de una tienda de conveniencia”, señaló.

Ubicación de las Zonas Pulso de Vida en Zapopan

Actualmente, el municipio cuenta con ocho ZPV, localizadas en:

Explanada de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”, instalada el 6 de octubre de 2022. Entre el Palacio Municipal y la calle 28 de Enero, en Zapopan Centro, habilitada el 25 de noviembre de 2022. Exterior del Centro Cultural Constitución, colonia Constitución, inaugurada el 13 de febrero de 2023. Núcleo Universitario Los Belenes, habilitada el 4 de marzo de 2024. Exterior de la Unidad de Urgencias Médicas Cruz Verde “Niña Eva”, inaugurada el 19 de septiembre de 2024. Exterior de la Unidad de Urgencias Médicas Cruz Verde Sur, inaugurada en noviembre de 2024. Costado de la entrada principal del Hospital General de Zapopan, inaugurada en abril de 2025. Interior de la tienda 7-Eleven de avenida Aurelio Ortega, recientemente inaugurada.

Atenciones brindadas

De octubre de 2022 al 31 de diciembre de 2025, las Zonas Pulso de Vida han registrado:

8 eventos positivos de violencia contra la mujer .

. 18 eventos positivos de emergencia general .

. 2 eventos positivos de violencia diferente .

. Mil 600 interacciones.

¿Cómo solicitar auxilio en una Zona Pulso de Vida?

Pulsar el botón de emergencia, fácilmente identificable. Activación inmediata de alarmas visuales (estrobos). Encendido de pantalla para atención personalizada e incluyente, con contacto visual directo con una oficial. Envío de personal especializado para acompañar y guiar a la persona a un lugar seguro.

Trabajo conjunto con la iniciativa privada

Patricia Livier Ramírez González, gerente de Relaciones Institucionales División Pacífico de 7-Eleven, destacó la colaboración continua con el Gobierno de Zapopan.

“Somos una empresa responsable y siempre vamos a apoyar, especialmente cuando se trata del beneficio de la seguridad de todas y todos”, expresó.

Por su parte, Fabiola Loya Hernández, secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Gobierno de Jalisco, reconoció el esfuerzo del municipio y la participación de la iniciativa privada.

“La instalación de las Zonas Pulso de Vida es un acto social para erradicar la violencia de nuestra comunidad”, afirmó.

Finalmente, el presidente municipal Juan José Frangie Saade subrayó que Zapopan no escatimará esfuerzos para garantizar la seguridad de la población.

“El gobierno no puede solo. Cuando hablamos de seguridad hablamos de poder salir de nuestras casas sin miedo; no vamos a bajar la guardia”, señaló.

Cabe destacar que en la administración pasada se instalaron cinco Zonas Pulso de Vida, y la meta del Gobierno de Zapopan es alcanzar 25 espacios de este tipo, distribuidos estratégicamente en todo el municipio.