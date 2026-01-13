Inician trabajos de limpieza y desazolve en la presa Las Pintas para prevenir inundaciones

Con la suma de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, este día iniciaron los trabajos de retiro de maleza acuática y desazolve en la presa Las Pintas, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, una intervención clave para recuperar su capacidad de regulación y almacenamiento de agua de cara al próximo temporal de lluvias.

El arranque de las acciones contó con la presencia de la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, y del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quienes coincidieron en la importancia de la coordinación interinstitucional para prevenir riesgos y proteger a las comunidades cercanas a este cuerpo de agua.

Durante el acto, la alcaldesa destacó que la prevención ha sido una prioridad permanente para el municipio y recordó que tan solo en el año anterior se destinó una inversión directa de 80 millones de pesos en labores de limpieza y desazolve en distintos puntos del municipio, además de recursos adicionales en personal y trabajos complementarios.

Inician azolve de presa de Las Pintas (Cortesía)

Señaló que estas acciones permitieron obtener resultados positivos durante el temporal pasado, al evitar pérdidas humanas en Tlaquepaque. Asimismo, reconoció la magnitud de la intervención que ahora se realiza de manera conjunta con autoridades estatales y federales, mediante el uso de maquinaria especializada del SIAPA, la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEAJ) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Las labores tendrán una duración aproximada de cuatro meses y comenzarán con el retiro de maleza acuática mediante excavadoras de brazo largo, maquinaria anfibia y camiones de volteo, con el objetivo de liberar el vaso de la presa y mejorar su funcionamiento hidráulico.

Además de reducir el riesgo de inundaciones en las colonias aledañas, los trabajos tendrán un impacto positivo en la salud pública al disminuir la proliferación de mosquitos y los malos olores, así como en el entorno ambiental, al favorecer la restauración ecológica y la biodiversidad de la zona.

Las autoridades señalaron que estas acciones también contribuirán a fortalecer el abastecimiento de agua, al mejorar los niveles de oxigenación, prevenir obstrucciones en los sistemas de bombeo y reducir la pérdida de agua por evaporación excesiva.