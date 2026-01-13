Operativos en Jalisco y Nayarit permiten captura de 4 integrantes del CJNG

En dos operativos realizados en Jalisco y Nayarit, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a cuatro hombres vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre los que se menciona a uno de los llamados “jefes de plaza”.

Mediante labores de inteligencia, las fuerzas federales habían obtenido la ubicación de un domicilio relacionado con el líder de una célula delictiva, en el fraccionamiento Las Cañadas, municipio de Zapopan, y un Juez de Control otorgó la orden de cateo para allanar el inmueble.

Mauricio N, Carlos N y José Gabriel N fueron capturados en Las Cañadas, municipio de Zapopan

En cumplimiento al mandamiento judicial, se ingresó a la residencia, en donde fueron detenidos tres hombres, entre ellos José Gabriel “N”, señalado como “uno de los principales generadores de violencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). En el lugar, además, se aseguraron tres armas de fuego, varios cargadores y cartuchos-, aproximadamente 500 dosis de metanfetamina, cinco vehículos y 10 teléfonos celulares.

Se sabe que tal sujeto también dominaba “la plaza” de Tlajomulco de Zúñiga.

Por otra parte, se identificó la zona de movilidad de uno de los principales operadores regionales del mismo grupo criminal en los estados de Nayarit y Jalisco, por lo que se implementaron recorridos de seguridad que permitieron la localización y detención de Luis Ignacio “N”, en Tepic, Nayarit.

“Dicha persona se encargaba de coordinar el traslado de droga vía aérea y marítima, procedente de Centroamérica, además de actividades de extorsión, secuestro, homicidio y operaciones con recursos de procedencia ilícita” indicó en un comunicado el Gobierno de México.

Luis Ignacio N, cayó en Nayarit

Al ser detenido, traía un arma larga, un cargador, varias dosis de cocaína y metanfetamina, 20 tiros útiles, un vehículo, tres teléfonos celulares y una tablet.

“A los detenidos se les leyeron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal.

TRAÍA DROGA DESDE CENTROAMÉRICA EN AVIONETAS

La FGR informó aparte, que Luis Ignacio “N”, es posible integrante de la organización delictiva “encabezada por Nemesio ‘N’”.

Agregó que este hombre, Luis Ignacio, presuntamente fungía como encargado de coordinar el trasiego de droga desde Centroamérica y como encargado financiero del grupo criminal, además de operar el traslado de droga vía aérea, empleando aeronaves pequeñas, en diferentes pistas clandestinas ubicadas en Nayarit, el norte de Jalisco y el sureste de Zacatecas.

José “N”, de acuerdo con las investigaciones de la FGR, probablemente operaba como jefe de plaza del grupo criminal referido, en Tlajomulco de Zúñiga y en la zona metropolitana de Guadalajara.