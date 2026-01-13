Reinauguran la Glorieta de La Minerva como espacio público rumbo al Mundial 2026

Con el propósito de dignificar uno de los símbolos más representativos de Jalisco y dejar un legado urbano para la ciudad, el Gobernador Pablo Lemus Navarro y la Presidenta Municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo García, inauguraron la rehabilitación de la Glorieta de La Minerva, obra que transforma este histórico punto en un espacio más accesible, seguro y disfrutable para la ciudadanía.

Reapertura de la Glorieta Minerva tras una intervención integral (EDGAR QUINTANA)

La intervención, a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), abarcó más de 24 mil metros cuadrados e incluyó acciones para optimizar la movilidad peatonal, ciclista y vehicular, sin eliminar ninguno de los cinco carriles que rodean la glorieta. El proyecto permitió recuperar el interior del monumento como espacio público, incorporando un andador peatonal que posibilita recorrer y admirar de cerca la escultura de la Diosa Romana.

Reapertura de la Glorieta Minerva tras una intervención integral (EDGAR QUINTANA)

“Que la gente pueda convivir con la propia glorieta, con este símbolo de Jalisco. Hoy se puede cruzar peatonalmente, caminar alrededor, sentarse a disfrutarla, tomarse una foto y convivir con la Minerva”, afirmó el Gobernador Pablo Lemus, al destacar el carácter social y cultural de la obra.

Los trabajos iniciaron el 1 de septiembre de 2025 y contemplaron la rehabilitación de banquetas, cruces peatonales con señalética luminosa, sincronización de semáforos y acceso seguro al centro del monumento. También se renovó la fuente mediante impermeabilización, modernización de instalaciones hidráulicas y eléctricas, así como la instalación de un nuevo sistema de filtrado y chorros de agua sincronizados.

Reapertura de la Glorieta Minerva tras una intervención integral (EDGAR QUINTANA)

A ello se suma la colocación de iluminación arquitectónica en la fuente y la escultura, nuevo mobiliario urbano, vegetación, zonas de estancia, reposición de señalética vial y la conexión peatonal con parques y los Arcos de Guadalajara. Además, el espacio cuenta ahora con conectividad digital gratuita de alta velocidad a través de la Red Jalisco.

Douglas Rodríguez Perea, Director General de Arquitectura y Urbanismo de la SIOP, subrayó que la rehabilitación respetó la esencia original del proyecto concebido en los años 50. “Se conservó la función vial, pero se rescató el espacio público interior, devolviéndole su carácter de plaza y puerta de entrada a la ciudad”, explicó.

Reapertura de la Glorieta Minerva tras una intervención integral (EDGAR QUINTANA)

Con esta obra, el Gobierno de Jalisco reafirma su apuesta por la recuperación de espacios públicos de alto valor patrimonial, urbano y cultural, permitiendo que habitantes y visitantes se apropien nuevamente de la Glorieta de La Minerva como un punto accesible, ordenado y seguro, elevando así la calidad de vida en el Área Metropolitana de Guadalajara.

PARA SABER

De acuerdo con información proporcionada por el Instituto de Planeación y Gestión de Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN), la escultura de La Minerva en Guadalajara fue creada por el escultor mexicano Joaquín Arias Méndez, quien diseñó y elaboró la estatua de la diosa romana en bronce, misma que fue develada en 1957.

Reapertura de la Glorieta Minerva tras una intervención integral (EDGAR QUINTANA)

En la Glorieta de La Minerva circulan aproximadamente 6 mil vehículos por hora. En el polígono delimitado por las vialidades Fernando de Celada y Aurelio Aceves se concentran 10 paradas de transporte público, atendidas por 22 rutas, y se registra un promedio diario de 553 viajes de origen y 543 de destino.

Dentro del polígono operan dos estaciones de MiBici sobre avenida Vallarta, que en conjunto registran más de 7 mil 300 viajes diarios de origen y destino, lo que confirma su alta demanda y relevancia en la movilidad de la zona.