Inician rehabilitación integral de la calle Callejón en La Calera

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, dio el banderazo de arranque a la rehabilitación integral de la calle Callejón, en la delegación de La Calera, una obra largamente esperada por las y los vecinos de la zona, en la que se invertirán 4 millones de pesos.

La intervención contempla la rehabilitación completa del tramo que va de la avenida Chapala a la calle Javier Mina, mediante empedrado zampeado, con el objetivo de garantizar una vialidad duradera y funcional. Además, se realizarán trabajos de fondo como la instalación de nuevas redes hidrosanitarias, banquetas accesibles y cruceros seguros, priorizando la seguridad de peatones, niñas, niños y personas adultas mayores.

Durante el arranque de la obra, el alcalde destacó que la inversión en infraestructura básica continuará siendo una prioridad para su administración, con un programa de obra distribuido en todas las regiones del municipio, especialmente en las comunidades que por años habían sido rezagadas.

“Arrancamos el año presentando nuestro programa de obra, que va a estar distribuido por todos los rincones de nuestro municipio. Ya arrancamos e inauguramos acciones en el Centro Histórico y ahora estamos aquí en La Calera, una zona que tenía décadas sin recibir una atención integral”, señaló.

De acuerdo con el director de Construcción de Obras Públicas, Víctor Ramírez Reyes, el proyecto contempla la intervención de 166 metros lineales, además de la instalación de alumbrado público y arbolado, para mejorar la seguridad, la imagen urbana y el entorno de la comunidad.

El funcionario detalló que esta obra forma parte de una inversión mayor en la zona del Corredor Chapala, donde se prevé destinar más de 350 millones de pesos, mientras que únicamente en La Calera se alcanzará una inversión acumulada de 16 millones de pesos con distintas acciones de infraestructura.

Destaca el gobierno de Tlajomulco que esta obra busca fortalecer la conectividad, elevar la calidad de vida de las familias y avanzar en el desarrollo equilibrado del municipio.