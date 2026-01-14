La calle Montevideo estrena nueva cara con pavimentación hidráulica

Vecinas y vecinos de la colonia Rinconada de la Calma ya cuentan con una vialidad completamente renovada, luego de que el Gobierno de Zapopan entregara la obra de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Montevideo, intervención que moderniza la infraestructura urbana y mejora la movilidad y seguridad en la zona.

La obra fue encabezada por el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, quien informó que se destinaron más de 21 millones de pesos para la rehabilitación integral de 486 metros de vialidad, utilizando concreto hidráulico, un material con una vida útil estimada de 30 a 40 años.

Durante la entrega, el alcalde destacó que este tipo de intervenciones no sólo mejoran la conectividad, sino que también incrementan la plusvalía de las colonias.

“La accesibilidad universal para las personas, las banquetas anchas, la iluminación, el drenaje, el agua, todas las instalaciones que se hacen cuando se hace una calle así. Una de las cosas importantes es la plusvalía. Hoy la plusvalía sube”, afirmó Frangie Saade.

El presidente municipal invitó a las y los vecinos a cuidar y mantener la nueva vialidad para prolongar su durabilidad, subrayando la importancia de la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno.

“Esta calle es suya. Cuídenla, estén al pendiente, hay que tenerla limpia. Tenemos que trabajar en coparticipación entre ciudadanos y Gobierno”, expresó.

Por su parte, el director de Obras Públicas e Infraestructura, Ismael Jáuregui Castañeda, explicó que la obra brinda mayores condiciones de seguridad y accesibilidad para peatones, automovilistas y personas con movilidad reducida, al incorporar criterios de accesibilidad universal y renovar por completo las redes de servicios.

“Cambiamos las redes de agua potable, drenaje sanitario, sistemas de infiltración para mitigar los escurrimientos pluviales y abastecer los mantos acuíferos, así como el alumbrado público nuevo en toda la vialidad. Con el mantenimiento adecuado, tendremos una calle funcional por hasta 40 años”, detalló.

Jáuregui Castañeda reconoció que la temporada de lluvias generó retrasos en los trabajos, pero también permitió ampliar el alcance del proyecto al identificar y atender necesidades adicionales en el espacio.

La intervención incluyó pavimentación con concreto hidráulico, renovación de banquetas, cruces peatonales con accesibilidad universal, áreas verdes, instalación de nuevo alumbrado público, redes de agua potable, así como señalamiento horizontal y vertical.

A través de la Dirección de Obras Públicas, el Gobierno de Zapopan destinó una inversión total de 21.64 millones de pesos para esta obra, que contribuye a elevar la calidad de vida y la seguridad vial en la colonia Rinconada de la Calma.