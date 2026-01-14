Vero Delgadillo anuncia inversión de más de 30 mdp en la Unidad Deportiva de la colonia Santa Elena Alcalde

Diversos espacios públicos de la colonia Santa Elena Alcalde serán rehabilitados como parte de una inversión de 33 millones de pesos anunciada por la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo García, destinada al fortalecimiento de la infraestructura lúdica, recreativa y deportiva de la zona.

Vero Delgadillo anuncia inversión de más de 30 mdp (Cortesía)

El anuncio se realizó durante el primer Martes Comunitario de 2026, donde la alcaldesa subrayó que contar con espacios dignos es una prioridad para la construcción de comunidad y el bienestar de las familias.

“Tener espacios dignos para hacer comunidad es prioridad. Vamos a invertir 33 millones de pesos en nuestra unidad: no solo en la cancha y en los espacios lúdicos, sino también en la alberca, que vamos a techar para que la disfruten”, señaló Vero Delgadillo.

La inversión contempla una intervención integral en la Unidad Deportiva Manuel López Cotilla, con el objetivo de consolidarla como un espacio seguro, funcional y accesible para niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y familias de la colonia Santa Elena Alcalde.

Entre las acciones previstas se encuentran la rehabilitación de canchas, la mejora de áreas recreativas y la adecuación de espacios para actividades deportivas y culturales, promoviendo alternativas positivas de convivencia, recreación y desarrollo comunitario.

La presidenta municipal destacó que la recuperación y el mantenimiento de los espacios públicos son herramientas fundamentales para fortalecer el tejido social y ampliar las oportunidades para las infancias y juventudes.

“Otra forma de cuidar de ustedes es arreglar los espacios públicos para que vengan, los disfruten y hagan comunidad. Para que las niñas y los niños, en lugar de estar desocupados, practiquen judo, jueguen fútbol, bailen y convivan”, afirmó.

Vero Delgadillo recordó que esta inversión es posible gracias a la contribución responsable de la ciudadanía, a través del pago del impuesto predial, lo que permite al Gobierno Municipal destinar recursos a obras y servicios que impactan directamente en la calidad de vida de las colonias.

Durante el encuentro con vecinas y vecinos, se establecieron diversos compromisos comunitarios, entre los que destaca la atención integral al arbolado de la unidad deportiva y de la colonia, con especial énfasis en los árboles que requieren clareo o intervención preventiva para reducir riesgos.

En materia de iluminación, se realizará una revisión integral del alumbrado público, incluyendo el ajuste en la potencia de luminarias, con el objetivo de mejorar la visibilidad y fortalecer la seguridad en la zona.

Asimismo, se dará seguimiento al tema de los vehículos abandonados detectados en la colonia y se trabajará en un plan de balizamiento que atienda las necesidades de movilidad sobre la avenida Fidel Velázquez.

Finalmente, se reforzará el balizamiento de cruces prioritarios, especialmente en los puntos de mayor riesgo, para garantizar una correcta prelación vial y mayor seguridad tanto para peatones como para automovilistas.