Descubren predio en Tequila sembrado con 42 mil plantas de mariguana

Plantío de mariguana en Tequila, Jalisco

En uno de sus recorridos conjuntos de vigilancia, elementos de la Policía Regional y del Ejército Mexicano detectaron en el municipio de Tequila un predio sembrado con unas 42 mil plantas de mariguana, las cuales fueron incineradas.

Se informó por parte de la Secretaría de Seguridad Jalisco (SSJ), que los agentes circulaban en convoy por las inmediaciones de la Delegación Mitlán, cuando detectaron en una zona conocida como “El Llano”, un terreno con una extensión de aproximadamente 150 por 70 metros, en donde observaron plantas con las características de la mariguana.

“Tras confirmar que se trataba del enervante, los oficiales solicitaron mando y conducción al agente del Ministerio Público, quien instruyó el aseguramiento y la destrucción del plantío en el sitio”, señaló la SSJ.

Plantío de mariguana en Tequila, Jalisco

Agregó que en el lugar fueron destruidas e incineradas las casi 42 mil plantas, las cuales eran de diferentes tamaños; y la acción fue documentada y videograbada por el personal como parte del inicio de las investigaciones.

Se informó que la Policía Regional -perteneciente a la SSJ- “continuará con las acciones de vigilancia coordinadas con el Ejército para prevenir y combatir los delitos contra la salud, como la producción, transporte y venta de estupefacientes”.