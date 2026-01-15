Concluyen obra en vaso regulador de Tlaquepaque para prevenir inundaciones

Con una inversión cercana a los 10 millones de pesos, el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque inauguró las obras complementarias del vaso regulador Mártires de Cananea, ubicado en el fraccionamiento Revolución, con el objetivo de fortalecer la infraestructura hidráulica y reducir riesgos de inundaciones durante la temporada de lluvias.

Durante el acto, la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, recordó que desde el año pasado se iniciaron trabajos para recuperar este espacio, aunque las acciones realizadas entonces resultaron insuficientes ante la magnitud del problema. Por ello, explicó, se diseñó una nueva intervención integral que permitiera ofrecer una solución de fondo.

La alcaldesa señaló que esta obra permitirá restablecer e incrementar la capacidad de captación y regulación de aguas pluviales del vaso regulador, una problemática que por años ha afectado a las familias de la zona, generando desbordamientos, encharcamientos prolongados y daños a vialidades y viviendas.

De acuerdo con información municipal, el vaso regulador presentaba una reducción significativa de su capacidad hidráulica debido a la acumulación de sedimentos, maleza, material pétreo y residuos arrastrados por los escurrimientos pluviales, lo que hacía indispensable una intervención integral para garantizar su correcto funcionamiento.

Entre los trabajos realizados se encuentran el retiro de maleza, árboles y material pétreo en un volumen aproximado de tres mil 900 metros cúbicos, así como el desazolve y retiro de sedimentos acumulados. Además, se construyó una reja de control para la protección del área.

La obra incluyó también la edificación de muros de concreto en una superficie aproximada de 225 metros cuadrados para el confinamiento y la estabilidad del vaso regulador, la construcción de un muro de piedra braza con un volumen cercano a 56 metros cúbicos y la instalación de malla ciclónica para reforzar la seguridad y delimitación del espacio.

Con estas acciones, el municipio busca disminuir el riesgo de afectaciones durante el temporal y brindar mayor protección a cerca de mil 500 viviendas ubicadas en las zonas colindantes al vaso regulador.