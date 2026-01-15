En la Unidad Deportiva Villas del Ixtépete se presentó el ejercicio del Presupuesto Participativo 2026, un mecanismo que cumple 10 años de implementación en Zapopan y que permite a las y los ciudadanos decidir de manera directa qué obras públicas son prioritarias para sus colonias, a partir de un porcentaje de lo recaudado del impuesto predial.

Zapopan impulsa el Presupuesto Participativo 2026 en Villas del Ixtépete (Cortesía)

El director de Participación Ciudadana de Zapopan, Luis Aarón Quiroga Morales, explicó que este ejercicio fortalece la toma de decisiones colectivas y la corresponsabilidad social, ya que son las propias comunidades quienes eligen los espacios públicos que requieren intervención. Detalló que este año se podrá votar por un total de 30 obras, todas enfocadas en la recuperación y dignificación de espacios públicos.

El Presupuesto Participativo se realizó por primera vez en 2015, año en el que participaron 53 mil personas. Para 2025, la cifra ascendió a 136 mil participantes, lo que representa un incremento del 157 por ciento, reflejo del crecimiento de la confianza ciudadana en este mecanismo. Para este año, la meta establecida por el Gobierno Municipal es alcanzar la participación de 150 mil personas.

Las y los ciudadanos podrán votar hasta por tres propuestas de obra, ya sea en la recaudadora más cercana o a través de la plataforma en línea, opción disponible también para quienes realicen su pago digital del predial. El plazo para emitir el voto vence el 31 de marzo.

Las propuestas de obra del Presupuesto Participativo 2026 abarcan distintos puntos del municipio e incluyen la creación, rehabilitación o mejora de parques, áreas verdes, espacios comunitarios, unidades deportivas, parques lineales y proyectos de rehabilitación urbana. Entre ellas se encuentran intervenciones en colonias como Mirador Escondido, Auditorio, Vista Hermosa, Pedregal de Milpillas, Milpillas Mesa de San Juan, Ampliación Santa Lucía, Colinas de la Primavera, El Tizate, Lomas de la Primavera II, Praderas de San Antonio, Arcos de Zapopan II, la comunidad indígena de San Juan de Ocotán, La Primavera, Ciudad Granja, Linda Vista, Mirador de San Isidro, Misión del Bosque, Hacienda del Valle, Lomas de San Gonzalo, Villas de Nuevo México, El Vigía, Lomas del Batán, Conjunto Laureles, Loma Bonita, Residencial Arboledas, Gustavo Díaz Ordaz, El Garabato, La Agrícola, El Briseño I y Jardines de San Gonzalo.

Quiroga Morales subrayó que este ejercicio también escucha la voz de niñas, niños y jóvenes, lo que permite construir espacios públicos más incluyentes y acordes a las necesidades de todas las edades.

Por su parte, Bardomiano Galindo López, presidente del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, aseguró que el Presupuesto Participativo brinda certeza a la población, ya que las obras que resultan ganadoras se ejecutan sin excepción.

“Las obras que son ganadoras tengan por seguro que esas obras se harán sí o sí”, afirmó.

Durante su intervención, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, destacó que este ejercicio ha sido un éxito gracias a la cercanía del gobierno con la ciudadanía y a la confianza que se ha construido a lo largo de los años.

“Hemos tenido una gran respuesta y lo atribuyo a que hemos tenido un presupuesto cercano, donde atendemos y resolvemos”, señaló el alcalde.

Frangie Saade precisó que actualmente el Presupuesto Participativo se enfoca principalmente en espacios públicos, ya que la rehabilitación de calles corresponde directamente al Gobierno Municipal. “Lo que están pidiendo las y los ciudadanos son espacios públicos, con los cuales buscamos reconstruir el tejido social”, aseveró.

Con este ejercicio, el Gobierno de Zapopan reafirma su compromiso con la participación ciudadana, la transparencia y la inversión social, promoviendo que las decisiones sobre obra pública lleguen a donde realmente se necesitan.