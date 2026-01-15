Zapopan inaugura el Parque Valle de Nuevo México en la colonia La Periquera

El Gobierno de Zapopan, a través de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, inauguró el Parque Valle de Nuevo México en la colonia La Periquera, un nuevo espacio público diseñado para fortalecer la convivencia vecinal, la recreación y la recuperación del tejido social, en respuesta a una demanda directa de las y los habitantes de la zona.

Inauguración Parque Valle Nuevo Méx (Cortesía)

El proyecto representó una inversión de 13.58 millones de pesos provenientes del Presupuesto Participativo, mecanismo que permite a la ciudadanía decidir de manera directa las obras prioritarias para sus comunidades. Los trabajos se realizaron en una superficie de ocho mil 175 metros cuadrados, consolidando un espacio moderno, funcional y accesible para personas de todas las edades.

Durante el evento inaugural, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, destacó que este tipo de proyectos contribuyen a reducir la desigualdad y a fortalecer la vida comunitaria, al tiempo que refrendó la solidez financiera del municipio.

Inauguración Parque Valle Nuevo Méx (Cortesía)

“Se cumplirán 12 años de que nos han dado la confianza las zapopanas y zapopanos, y que sepan que con el Presupuesto Participativo su dinero está seguro. Hoy tenemos las mejores finanzas de la República Mexicana y eso nos permite contar con este presupuesto para erradicar la desigualdad”, señaló el alcalde.

Por su parte, el director de Obras Públicas e Infraestructura, Ismael Jáuregui Castañeda, explicó que el parque fue remodelado de manera integral para que pueda ser disfrutado por todas las familias del sector, incorporando mobiliario nuevo, señalización, banquetas con accesibilidad universal y mejoras en el entorno urbano, todas ellas solicitadas por la ciudadanía a través del ejercicio participativo.

“Esta obra nace del Presupuesto Participativo, lo que significa que ustedes la eligen. Parte de lo que pagan de su predial se destina a mejorar los entornos que ustedes mismos solicitan. Esta es una de las obras ganadoras entre cerca de 30 propuestas presentadas”, enfatizó el funcionario.

En tanto, el director de Participación Ciudadana, Luis Aarón Quiroga Morales, resaltó que el proyecto es resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno municipal y la ciudadanía, por lo que llamó a las y los vecinos a cuidar el espacio para mantenerlo en óptimas condiciones y continuar impulsando más obras en la zona.

Entre los principales alcances del Parque Valle de Nuevo México se encuentra la construcción de un escenario, un área de juegos, una plazoleta, la instalación de juegos infantiles, ejercitadores, luminaria y trabajos de reforestación, acciones que contribuyen a generar un entorno más seguro, iluminado y ambientalmente responsable.

De manera complementaria, se construyeron cruceros seguros y se rehabilitaron las calles colindantes, mejorando la movilidad peatonal y vehicular, así como la conectividad del entorno, lo que incrementa el aprovechamiento del parque por parte de la comunidad.

Corredor de infraestructura social

El nuevo parque forma parte de un corredor de infraestructura social y deportiva que incluye la Unidad Deportiva Marcelino García Barragán, la Unidad Deportiva Jardines de Nuevo México y dos Cubos Comunitarios cercanos, obras que en conjunto representan una inversión superior a los 200 millones de pesos en este polígono del municipio.

Asimismo, el Gobierno de Zapopan contempla la renovación de la avenida Juan Gil Preciado y la intervención del Parque Juan Gil Preciado, proyectos que continuarán fortaleciendo la movilidad, el espacio público y la calidad de vida de las y los habitantes de la zona.

Intervención en la calle Mariposa y la avenida Copalita

Como parte de las acciones de infraestructura en el municipio, también se inauguró la rehabilitación de la calle Mariposa y la avenida Copalita, en la colonia Vicente Guerrero, una obra orientada a mejorar la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de la comunidad.

Esta intervención representó una inversión de 8.60 millones de pesos provenientes del Copplademun y abarcó una longitud total de 811 metros, de los cuales 330 corresponden a la avenida Copalita y 481 a la calle Mariposa. Los trabajos incluyeron la sustitución de la línea de agua potable, pavimentación, instalación de señalética, alumbrado público, construcción de cruceros seguros y reforestación.

La rehabilitación de estas vialidades forma parte de los compromisos asumidos por el Gobierno municipal, reafirmando su voluntad de transformar de manera tangible el entorno urbano y consolidar colonias más seguras, conectadas y dignas para las familias zapopanas.