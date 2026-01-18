Refuerzan prevención de la trata de personas rumbo al Mundial 2026

. .

Con el objetivo de fortalecer la prevención y detección de la trata de personas en el contexto de eventos masivos, 20 servidoras y servidores públicos concluyeron un curso intensivo especializado en la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes, como parte de la estrategia estatal rumbo al Mundial 2026.

Capacitación especializada

Durante cuatro semanas, las y los participantes —integrantes del Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco (CESP) y de la Coordinación de Consejos Regionales del Consejo Estatal de Seguridad Pública— reforzaron sus conocimientos sobre:

-Métodos de captación utilizados por redes delictivas.

-Delitos vinculados a la trata de personas.

-Indicadores de alerta.

-Relación del fenómeno con eventos masivos.

-Mecanismos de actuación institucional para la atención y prevención.

La formación denominada “CERO Tolerancia a la Explotación: Rumbo al 2026” fue impartida de manera virtual por la organización Fin de la Esclavitud, en colaboración con It’s a Penalty.

Estrategia integral en tres fases

La capacitación forma parte de una estrategia preventiva estructurada en tres etapas:

1. Congreso Internacional CERO Tolerancia a la Explotación: Rumbo al 2026, realizado los días 30 y 31 de julio en Guadalajara.

2. Curso intensivo virtual, concluido por las y los servidores públicos.

3. Campaña de prevención, programada para mayo de 2026, que incluirá herramientas de comunicación y materiales audiovisuales difundidos en aerolíneas, aeropuertos, transporte público, taxis y plataformas digitales, hoteles, moteles, espacios de hospedaje temporal, Fan Fest y redes sociales.

Cooperación interinstitucional

El esfuerzo se desarrolla como parte de una estrategia coordinada para consolidar la cooperación interinstitucional, interdisciplinaria, nacional e internacional, con énfasis en la protección integral de niñas, niños y adolescentes ante delitos asociados a la trata de personas.

Además, en el curso participó personal de distintas dependencias y sectores estratégicos vinculados con la organización y operación del Mundial 2026 en México, lo que permitirá una respuesta coordinada y transversal durante la realización del evento.

Compromiso permanente

Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco refrenda su compromiso de proteger los derechos, la dignidad y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, mediante el fortalecimiento de capacidades institucionales para prevenir, detectar y erradicar la explotación sexual y todas las formas de violencia, tanto en el marco del Mundial 2026 como en la vida cotidiana del estado. (A. Villanueva)