Conagua activa operativo emergente de bombeo en Tlajomulco de Zúñiga

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con autoridades municipales y de Protección Civil, implementó un operativo emergente para atender la anegación registrada en el Fraccionamiento Altus Bosques, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

En respuesta a la situación, elementos de la brigada del Centro Regional de Atención de Emergencias (CRAE) número 02, con sede en Guadalajara, fueron desplegados para instalar y operar un camión especializado en control de inundaciones, con el objetivo de mitigar las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias en la zona.

Conagua reiteró su compromiso de mantener el trabajo coordinado con los tres órdenes de gobierno, a fin de apoyar a la población que enfrenta emergencias derivadas de fenómenos hidrometeorológicos.

El organismo destacó que estas acciones forman parte de un protocolo de atención inmediata que busca reducir riesgos a la salud y seguridad de las familias, así como proteger la infraestructura urbana y garantizar condiciones mínimas de habitabilidad en las zonas afectadas.