Colectivo de adultos mayores hace visible problemas de abandono y hace propuestas para garantizar derechos de ese sector

Al micrófono, Carlos Sepúlveda Luna, integrante del Centro de Desarrollo Humano Integral de las Sabias y los Sabios Mayores. Escucharon las legisladoras Tonantzin Cárdenas y Cuquis Camarena y los diputados Leonardo Almaguer y Miguel de la Rosa.

Los adultos mayores tienen experiencia y conocimientos útiles y enfrentan problemas que exigen la escucha de los gobiernos.

Durante una mesa de trabajo sobre los derechos de las personas de la tercera edad, se propuso crear un Plan Estatal de Envejecimiento, regresar a la vida al Instituto de Atención a los Adultos Mayores que desapareció en 2018 en Jalisco y reconocer como derecho humano el acceso a las redes y a la comunicación digital.

Mario Alberto Salazar, coordinador del Centro de Desarrollo Humano Integral de las Sabias y Sabios Mayores, afirmó que debe visibilizarse el abandono que viven muchos mayores de 60 años de edad.

“Este proyecto parte de identificar un problema central que es, que la mayoría de las personas adultas mayores viven en una situación de vulnerabilidad, de abandono y de conculcación de sus derechos. Sin embargo, hay otro problema central que tiene que ver con las instituciones que no están cumpliendo, yo digo que por desconocimiento con la solución de los problemas de los adultos mayores”, dijo.

Carlos Sepúlveda Luna, integrante del mismo Centro de las Sabias y Sabios Mayores, propuso ante diputados locales crear un Parlamento Permanente de Personas Mayores en Jalisco, al cual se consulten diversas temas de políticas públicas.

Al respecto, la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas Méndez, afirmó que los conocimientos de las personas mayores están desaprovechados y eso debe solucionarse. Dijo que en breve presentará iniciativas para que se concrete una mayor participación de las personas mayores en la vida pública de Jalisco.

“Estamos desaprovechando muchos saberes y estamos frente a un contexto social donde tenemos adolescencias e infancias que también están enfrentando abandonos muy graves, dados los contextos laborales que tienen la mayoría de las personas que sostienen los hogares y frente a ello qué estamos haciendo ¿no?”, subrayó la legisladora.

La doctora María de Jesús Orozco, representante de la Residencia de Abuelitos Matatlán, en Zapotlanejo, dijo que existe abandono de personas, sobre todo en los pueblos de Jalisco.

“Nos faltan muchos que están abandonados, mucha gente no lo sabe, piensan que en Jalisco no hay gente pobre. Sí, sí hay y está en los pueblos y el Covid nos dio una lección tan grande, sí hubo mucha gente que falleció de hambre, porque fueron abandonados no solamente por el gobierno, sino hasta por el clero, eso es increíble y eso duele, a mi como médico, me duele”, aseveró.

La idea es que se realicen otras mesas de consulta y de propuestas y un foro que involucre la participación de más personas adultas mayores de Jalisco.

En esta primera mesa de trabajo participaron académicos del centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara (UdeG), de la Universidad del Valle de Atemajac (Univa), así como psicólogos y funcionarios del IMSS, del ISSSTE y la Secretaría de Salud.