Afecta a las apicultores el aumento en la temperatura y la miel falsa

Frente a los micrófonos, Alfonso Díaz de León, presidente de los Apicultores de Guadalajara. El 17 de agosto es el Día Nacional de la Abeja.

En la época de productos pirata y de fraudes, la miel también enfrenta este problema.

Si hay huachicol en el caso de la gasolina de contrabando, ahora se le llama huachimiel a la falsa miel de abeja, afirmó Alfonso Díaz de León, presidente de la Asociación Local de Apicultores de Guadalajara, quien dijo que el calentamiento global y el aumento de la temperatura han generado crisis entre los productores de miel.

Con el clima más caluroso, las abejas tienen que llevar agua a sus colmenas y eso las distrae de su función de recolectar el néctar y el polen de las flores, dijo Díaz de León.

“Nos ha afectado bastante en este último semestre (el aumento de la temperatura). Las colonias de las abejas se han estado muriendo por el calentamiento global que no se le hace mucho caso, pero a nosotros nos está afectando. Las abejas son como un monitor de la naturaleza en la que si fallecen, algo no está bien, entonces, con esas altas temperaturas ellas en lugar de traer a la colmena, miel, néctar y propoleo, lo que hacen es enfriar la colmena y mantenerse vivas. Como se van debilitando, son víctimas de los bichos, la barroa y el escarabajo, que definitivamente las dañan mucho”, explicó.

Díaz de León dijo que otro problema que enfrentan es la miel adulterada, lo cual puede dañar la salud de los consumidores.

“Nosotros queremos que las personas conozcan, que sepan y queremos hacerles de su conocimiento que consuman buena miel, porque les comentaba que si consumen miel adulterada, lo que ocurre es que puede dañar la salud. Hay un estudio de laboratorio que se hizo con raitas en la UdeG, en el CUSur (Centro Universitario del Sur), donde les dieron de comer esa miel comercial y se murieron las ratitas por envenenamiento. El humano es muy resistente no se muere tan rápido, pero sí le daña su salud paulatinamente”, dijo.

Una colmena localizada en Zapotlanejo que antes producía 25 kilos de miel por unidad al año, ahora saca entre tres y cinco kilos, y eso es por el monocultivo del agave, que reemplaza a la flora diversa que existía antaño.

Los apicultores de Guadalajara realizarán la Quinta Feria de la Miel, del viernes 14 al domingo 16 de agosto, abajo de la estación Zapopan Centro de la Línea 3 del Tren Ligero, donde habrá conferencias de divulgación sobre el trabajo de las abejas.

Las personas podrán llevar la miel que consumen para que ahí les digan los expertos si el producto es genuino o falso.

El acto inaugural de la Feria de la Miel se efectuará el viernes 14, a las 11.00 horas. Alfonso Díaz de León presentará la conferencia “”Apioterapia con polen y la miel”.

Habrá cata de mieles de Jalisco, cata de polen y donación de árboles.

El domingo 16 de agosto a las 11.00 horas, el apicultor Raúl Bravo presentará la conferencia “La vida de las abejas en la colmena”. Al cierre de la feria se realizará una rifa de set de marcas participantes.