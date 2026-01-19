Va Lomelí por revocación de mandato de Lemus en 2027; pide auditar obras de su gobierno

El senador por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, hizo un llamado a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco para que revise los gastos realizados por el Gobierno estatal en la remodelación de la Glorieta Minerva y la Plaza Liberación, al considerar que se trata de obras excesivas e innecesarias. Adelantó que Morena trabajará en la solicitud de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo estatal en 2027.

El legislador y presidente del Consejo Político de Morena en Jalisco recordó que Pablo Lemus, en sus distintos cargos, ha destinado recursos millonarios a la remodelación de espacios públicos.

Detalló que, como alcalde de Zapopan, se invirtieron 50 millones de pesos en la Glorieta Chapalita; en 2023, ya como alcalde de Guadalajara, se destinaron 210 millones de pesos a la Glorieta Monraz; y actualmente, como gobernador, se gastaron 70 millones de pesos en la remodelación de la Glorieta Minerva.

A estas obras, agregó, se suman 190 millones de pesos destinados a la rehabilitación de la Plaza Liberación, Plaza Fundadores, el Paseo Degollado y la plazoleta del Hospicio Cabañas.

Lomelí Bolaños criticó que las prioridades del gobernador Pablo Lemus y de Movimiento Ciudadano no estén enfocadas en áreas como la salud o la educación. “En los hechos, terminan siendo obras para los negocios”, afirmó.

Señaló que el uso de recursos públicos en proyectos que consideró innecesarios busca presentar resultados de gobierno a través de obras estéticas, mientras persisten problemáticas como la inseguridad en el Centro Histórico, que continúa siendo un tema delicado para transeúntes y turistas.

El senador también acusó la falta de una política pública integral para atender a las personas en condición de calle y criticó el contrato multianual de las fotoinfracciones, al asegurar que compromete recursos públicos hasta el año 2030.

“Las y los jaliscienses pagaremos más de 698 millones de pesos en total, lo que representa más de 10 millones de pesos mensuales. Se trata de una política recaudatoria que prioriza multar más para beneficiar a empresas privadas, sin un retorno público”, sostuvo.

Finalmente, Lomelí Bolaños reiteró que Morena impulsará la revocación de mandato y aseguró que mantendrán informada a la ciudadanía sobre el uso de los recursos públicos.

También denunció incrementos en el costo del agua, refrendos, licencias y transporte público, así como el fortalecimiento de las fotoinfracciones, medidas que, dijo, afectan directamente a la población.