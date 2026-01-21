Inaugura Tlaquepaque Quinto Encuentro Cultural y Deportivo de Centros de Tratamiento

Con el objetivo de promover la salud mental, el bienestar psicosocial y la recuperación de personas que enfrentan problemáticas relacionadas con el consumo de drogas y otras condiciones asociadas, la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, inauguró el Quinto Encuentro Cultural y Deportivo de Centros de Tratamiento.

El evento es organizado por el Consejo Municipal Contra las Adicciones de Tlaquepaque (COMUCAT), en coordinación con el Consejo Municipal del Deporte (COMUDE) Tlaquepaque, el Centro Integral de Intervención Social México Me Necesita y la asociación civil Mi Reinserción A.C.

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó que este encuentro tiene una finalidad pública clara: visibilizar a las personas en proceso de recuperación, dignificar sus trayectorias y generar puentes con la sociedad, la academia y las instituciones, impulsando una narrativa basada en los derechos humanos, la salud y la corresponsabilidad social.

Laura Imelda Pérez subrayó que abatir los estigmas sociales asociados a las adicciones es una tarea colectiva y enfatizó el papel fundamental que desempeñan los centros de tratamiento. “Es necesario volver a mirarnos como personas con potencial, con defectos y debilidades, pero también con la capacidad de salir adelante y contribuir a la transformación de nuestra comunidad”, expresó.

Asimismo, reiteró el compromiso del Gobierno Municipal para respaldar a las instituciones que trabajan en la atención y recuperación de personas con problemas de consumo.

“No solo creemos que es posible transformar la realidad, sino transformarnos a nosotros mismos, y hacerlo en comunidad, generando estos espacios que animan y fortalecen”, puntualizó.

Salud mental Tlaquepaque (Cortesía)

El Encuentro Cultural y Deportivo de Centros de Tratamiento es una iniciativa comunitaria que surgió en 2019 en la Fundación México Me Necesita A.C., como respuesta a la estigmatización, exclusión y abandono social que enfrentan las personas en proceso de recuperación y sus familias, factores que limitan su reinserción y participación comunitaria.

El encuentro funciona como una estrategia de motivación terapéutica y fortalecimiento de factores protectores, al reconocer el talento, la disciplina, la convivencia y el sentido de pertenencia de las y los participantes, así como de los establecimientos especializados en atención a las adicciones.

El programa contempla tres ejes de acción: deportivo; cultural y artístico; y académico-terapéutico. En el eje deportivo se desarrollan disciplinas como fútbol, básquetbol, voleibol y waterpolo. En el ámbito cultural y artístico se promueven expresiones como canto, danza, teatro, ajedrez, graffiti y dibujo.

Finalmente, el eje académico-terapéutico integra actividades de formación, reflexión y análisis con enfoque científico, orientadas a la comprensión integral del consumo de sustancias y los procesos de recuperación.

A través de estas acciones se busca fortalecer las habilidades, conocimientos y actitudes de las personas en tratamiento, beneficiando a más de 50 centros de atención ubicados en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.