Llevan 20 mil 503 firmas al IEPC para pedir un referéndum sobre el alza a la tarifa del transporte

La solicitud formal ante el IEPC la presentaron las diputadas de Futuro, de Morena y el legislador del PT Quieren que la gente sea consultada.

En diez días, los promotores del Referéndum sobre el alza a la tarifa del transporte público, lograron reunir 20 mil 503 firmas para respaldar la petición ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y que se haga esa consulta a la población.

La Ley de Participación Ciudadana exigía 3 mil 300 firmas ciudadanas de personas inscritas en el padrón electoral del estado (0.05% del total) y se rebasó con amplitud esa cifra.

Las firmas y la solicitud formal de la consulta las presentaron las diputadas de Futuro, Tonantzin Cárdenas y Mariana Casillas, la legisladora de Morena, Itzul Barrera y el representante del PT, Leonardo Almaguer. También acudieron colectivos ciudadanos como Leones en Movimiento, Intercolonias y el Colegio de Profesionales de la Psicología.

La diputada Tonantzin Cárdenas señaló que la cantidad de firmas recibidas también en la plataforma digital del IEPC Fírmale, muestra el enojo de los ciudadanos por la decisión que tomó el Comité Técnico Tarifario y validó el gobernador Pablo Lemus.

“Este ejercicio de participación social popular es algo que no podemos dejar de insistir, algo que no podemos dejar de utilizar para cambiar nuestras vidas y defender la dignidad de todas las personas”, apuntó Cárdenas.

El IEPC recibió las firmas y la petición del Referéndum y lo que sigue es que el INE valide esas rúbricas y luego el Consejo de Participación Ciudadana de Jalisco dirá si procede legalmente realizar la consulta a la población, sobre si apoya o rechaza el incremento al precio del pasaje.

La diputada Itzul Barrera solicitó al IEPC que el procedimiento para validar la consulta se haga en forma pronta, antes del 1 de abril, cuando entra en vigor la tarifa de 14 pesos.

“La rabia de la gente se siente y se palpa. Escucho a todas y a todos informados invitando a sus vecinos, invitando a sus amigos a firmar y esto es el inicio no solo de la lucha en contra del tarifazo, sino la lucha en contra de todos los derechos que nos vienen quitando los gobiernos naranjas desde hace siete años”, manifestó Barrera.

La Ley no establece un plazo para que el INE, el Consejo de Participación Ciudadana y el IEPC resuelvan sobre la procedencia o no del Referéndum acerca del alza en la tarifa de transporte.