Proponen reformas a la ley para impulsar que niñas y mujeres participen más en actividades científicas

José Guadalupe Buenrostro. diputado del PVEM. Quiere que las secretarías de Educación, Igualdad Sustantiva e Innovación y Ciencia, impulsen más actividades a favor de niñas y mujeres.

Con el objetivo de reducir brechas de género y garantizar condiciones de igualdad sustantiva en el ámbito científico y tecnológico, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Guadalupe Buenrostro Martínez, presentó ante el pleno del Congreso del Estado un paquete legislativo enfocado en fortalecer la participación de niñas y mujeres en la ciencia, la tecnología y la innovación en Jalisco.

El paquete está integrado por una iniciativa de reforma a la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Estado de Jalisco, así como por una iniciativa de Acuerdo Legislativo, las cuales fueron turnadas para su análisis y dictaminación en comisiones, como primer paso del proceso legislativo.

La iniciativa de ley propone incorporar de manera expresa la perspectiva de género y el principio de igualdad sustantiva como ejes rectores de la política pública estatal en materia de ciencia e innovación, así como establecer la obligación de diseñar programas, acciones afirmativas y mecanismos institucionales que impulsen el acceso, permanencia y liderazgo de niñas y mujeres en estos ámbitos estratégicos.

Por su parte, el Acuerdo Legislativo exhorta a las Secretarías de Educación (SEJ), de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT), y de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISMH) del Gobierno de Jalisco, para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan y articulen políticas públicas orientadas a incentivar la participación de niñas y mujeres en áreas científicas, tecnológicas, de ingeniería y matemáticas.

Durante la presentación, el legislador señaló que, pese a los avances normativos, persisten barreras estructurales que limitan la incorporación de niñas y mujeres en la ciencia, desde estereotipos de género hasta la falta de referentes y oportunidades de formación temprana, lo que obliga al Estado a actuar con una visión de largo plazo.

Buenrostro Martínez subrayó que impulsar la participación de las mujeres en la ciencia no solo es una cuestión de justicia social, sino una estrategia clave para el desarrollo económico, la innovación y la competitividad de Jalisco, al aprovechar plenamente el talento de toda la población.

Las iniciativas continuarán su curso legislativo para su análisis en comisiones, donde se buscará el consenso necesario para avanzar hacia un marco legal más incluyente.