Atienden hasta siete reportes diarios por maltrato animal en El Salto

La Dirección de Protección y Bienestar Animal de El Salto atiende entre cinco y siete reportes diarios por maltrato animal, además de recibir al menos un nuevo caso cada día, informó su coordinadora, Jacqueline Arias.

En entrevista, la funcionaria detalló que, en el último año, el área ha dado atención a más de 330 casos y ha logrado concretar alrededor de 60 adopciones responsables.

Explicó que los reportes ciudadanos llegan a través de redes sociales, vía telefónica 33 49 19 91 33 o directamente en oficinas, lo que ha permitido incrementar la capacidad de respuesta ante este tipo de situaciones.

“El trabajo es constante todos los días. Conforme la dependencia se vuelve más conocida, también aumentan los reportes, lo que permite a la ciudadanía saber a dónde acudir y, al mismo tiempo, inhibe conductas de maltrato”, señaló.

Como parte de las acciones preventivas, el municipio lleva a cabo campañas permanentes de esterilización, con la meta de alcanzar hasta 500 procedimientos mensuales.

Estas jornadas se realizan tanto de manera gratuita como a bajo costo en distintas colonias, en coordinación con organizaciones y la Secretaría de Salud. A la par, se iniciará la aplicación de vacunas antirrábicas gratuitas, con un estimado de mil dosis.

Arias subrayó que el problema de sobrepoblación de animales en situación de calle continúa siendo un reto, por lo que se apuesta por la esterilización y la promoción de la tenencia responsable como principales estrategias, descartando el uso de eutanasia.

En cuanto a la atención de denuncias, explicó que el proceso inicia con la recopilación de evidencias y datos del caso, seguido de visitas domiciliarias para notificar a los propietarios.

En caso de incumplimiento, se puede proceder con sanciones, e incluso el retiro del animal con apoyo de seguridad pública y la intervención de la Fiscalía.

Actualmente, la dependencia mantiene bajo resguardo a siete animales: cinco en instalaciones del DIF municipal y dos más hospitalizados, los cuales fueron retirados por casos graves de maltrato.

Estos ejemplares se entregan en adopción mediante un proceso que incluye identificación oficial y la firma de un contrato que garantiza su cuidado.

Finalmente, la coordinadora adelantó que próximamente se implementarán charlas informativas en escuelas para fomentar la cultura del cuidado animal entre niñas, niños y jóvenes.