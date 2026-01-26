Recibe IEPC Jalisco solicitud de plebiscito por uso obligatorio de la Tarjeta Única

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) recibió una solicitud ciudadana para someter a plebiscito el condicionamiento del uso de la Tarjeta Única “Al Estilo Jalisco” como requisito para acceder al subsidio a la tarifa del transporte público.

De acuerdo con el documento presentado, se trata de una “solicitud ciudadana para someter a plebiscito el condicionamiento del uso de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco para recibir el subsidio de tres pesos al pasaje general y de nueve al de estudiantes a la tarifa de transporte público”, al considerar que esta medida “impide tener los beneficios para quienes usen otros medios de pago que no entreguen datos personales a Broxel”.

La solicitud fue acompañada por cinco mil 900 firmas recabadas mediante la plataforma digital Fírmale del IEPC Jalisco, con lo que se inició formalmente el procedimiento establecido en la Ley de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco.

El IEPC Jalisco informó que, derivado de la presentación de la solicitud, realizará de manera simultánea dos revisiones previstas en la normativa. En primer término, verificará que el escrito cumpla con los requisitos formales, entre ellos la identificación del acto que se pretende someter a plebiscito y el respaldo mínimo del 0.05 por ciento de las personas inscritas en el listado nominal del estado, equivalente a poco más de 3 mil 300 firmas.

Presentan plebiscito contra tarjeta única (Cortesía)

En caso de que la solicitud cumpla con dichos requisitos, las firmas serán remitidas al Instituto Nacional Electoral para su validación, a fin de confirmar que correspondan a ciudadanas y ciudadanos inscritos en el listado nominal y detectar posibles duplicidades o inconsistencias.

Concluidas estas etapas, el expediente será turnado al Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, órgano que, conforme a la Ley, es “la única autoridad facultada para determinar si un plebiscito estatal es procedente o no”.

El Instituto precisó que, de declararse procedente, el IEPC Jalisco será el encargado de convocar, organizar y desarrollar el ejercicio, el cual deberá realizarse dentro de los 60 días naturales siguientes. Los resultados serán vinculantes si participa al menos el 33 por ciento de las personas inscritas en el listado nominal del estado y si la mayoría de quienes participen se pronuncia en el mismo sentido.

Recibe también IEPC solicitud de referéndum

De manera adicional, al IEPC Jalisco también llegó el pasado viernes 23 de enero recibió una solicitud ciudadana de referéndum relacionada al incremento a la tarifa del transporte público, la cual fue respaldada por 14 mil 873 firmas recabadas a través de la plataforma Fírmale.

Para su validez es el mismo caso que el plebiscito, el Consejo determinará su procedencia, de ser positivo, se deberá realizar dentro de los 90 días siguientes a la declaratoria de procedencia. Los resultados serán vinculantes si participa al menos el 33 por ciento de las personas inscritas en el listado nominal del estado y si más de la mitad de las personas participantes se pronuncia a favor de la abrogación o derogación.