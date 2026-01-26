Tarifa del transporte público se mantiene en 14 pesos, 11 con subsidio: Lemus

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que la tarifa del transporte público se mantendrá en 14 pesos y no habrá marcha atrás en su aplicación, al tratarse de una determinación tomada por la Comisión Tarifaria y no por el Ejecutivo estatal.

“Recuerden que no es una decisión mía. Fue una decisión de la Comisión Tarifaria. Yo no puedo decidir subir o bajar”, afirmó el mandatario al ser cuestionado sobre la posibilidad de revertir el aumento en el costo del transporte.

Lemus explicó que, aunque la Comisión Tarifaria fijó la tarifa en 14 pesos, el Gobierno del Estado determinó otorgar un subsidio para reducir el impacto económico en la ciudadanía.

“Lo que sí puedo decidir, que es lo que ya hice, es entregar un subsidio a la tarifa para bajarla de los 14 pesos que tenía la propia Comisión Tarifaria para poderle dar un apoyo a la gente de Jalisco de 11 pesos”, indicó.

El gobernador señaló que este esquema de subsidio se mantendrá durante toda su administración. “La tarifa con el subsidio para bajarla de 14 a 11 pesos va a estar hasta el último día de mi sexenio”, afirmó.

En el caso de los estudiantes, Lemus reiteró que la tarifa preferencial será de cinco pesos y no sufrirá incrementos: “La tarifa de 5 pesos para estudiantes… va a estar hasta el último día de mi sexenio. No habrá ningún aumento”, sostuvo.

Respecto a la tarjeta única, el mandatario defendió su implementación como una política del Gobierno de Jalisco y negó que tenga un costo para la ciudadanía.

“No tiene ningún costo para el ciudadano jalisciense que la tramite. No tiene absolutamente ningún costo”, dijo, al señalar que forma parte de un proceso de bancarización.

Añadió que el programa avanza con la entrega de cerca de 30 mil tarjetas y alrededor de 300 mil registros, y que el beneficio de las tarifas subsidiadas estará disponible para estudiantes de instituciones públicas y privadas que acrediten su condición mediante credencial estudiantil.