“Tortugas Ninja tapatías”: el misterio de los humanos que entran y emergen de la red de alcantarillado en Guadalajara

"Tortugas Ninja tapatías". FOTO: Redes sociales / captura de pantalla

Las versiones son diferentes. Que es el escondite al que recurren tras desmantelar coches estacionados en calles cercanas; que se les ha visto salir, caminar unos pasos y retirarse en un automóvil, o que incluso, tras emerger a la superficie se dirigen a un ciclopuerto cercano y se pierden de vista, pedaleando en uno de los vehículos de dos ruedas del sistema Mi Bici.

Hay quienes aseguran que además de la mochila en la espalda, algunos sostienen en las manos herramientas, como palas y picos o algunas varas o palos largos como jabalinas.

¿Ya habían visto las Tortugas Ninja humanas de Guadalajara?, Se presume que pertenecen a una banda dedicada al robo de auto partes en la zona de la colonia Americana de Guadalajara, ojo @GuadalajaraGob 🚨⚠️🚩 pic.twitter.com/i6ENtguotz — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) January 22, 2026

Todo un misterio se cierne torno a los hombres -y algunas mujeres- a quienes se ha visto reiteradamente entrar y salir del sistema de alcantarillado de Guadalajara en la zona del Centro Histórico o en las colonias Mexicaltzingo y Americana, considerada esta última en 2022 como “el barrio más cool del mundo”, según una revista especializada en estilo de vida y entretenimiento, y también, nombrada primer barrio mágico de Jalisco en 2024 por la Secretaría de Turismo federal.

Videos e imágenes en redes sociales han difundido los momentos en que estas personas levantan las tapas de las alcantarillas en puntos como la confluencia de las calles Vidrio y Venezuela, o en el cruce de Miguel Blanco y Rayón.

Se dice que desde hace ya casi medio año se ha detectado dicha actividad y que las “Tortugas Ninja al estilo Jalisco” -otro de los motes que han recibido- entran al atardecer al sistema subterráneo.

Igual se ha difundido que se trata de jóvenes vestidos con ropa que aparenta ser de marca, que no se trata de indigentes y que se las visto, en ciertas ocasiones, andar encapuchados.

El tema ha generado que se rememore la versión de que la red de alcantarillado se conecta con los túneles que, siempre se ha dicho, existen bajo la ciudad y van a dar a la Catedral Metropolitana y a otros edificios patrimoniales del Centro Histórico tapatío.

BUSCAN MONEDAS Y METALES: COMISARÍA DE GUADALAJARA

Cuestionada en torno al asunto de las “Tortugas Ninja tapatías”, la Comisaría de Guadalajara indica que su División de inteligencia “investiga el tema y hasta el momento no se ha detectado que estén relacionados con la comisión de delitos”.

Asegura que “se trata de personas que se dedican a recolectar monedas y metales de las alcantarillas para venderlos”.

“En la comisaría de seguridad ciudadana de Guadalajara hacemos un llamado a la ciudadanía para evitar ingresar al sistema de drenaje de la ciudad, debido a los riesgos que pueden presentarse en el interior de las arterias, tanto sanitarios como para su integridad física”, recomienda la corporación.

Tortugas Ninja en Guadalajara pic.twitter.com/HyEwNkUQlC — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) January 20, 2026

¿POR QUÉ “TORTUGAS NINJA”

El apodo de “Tortugas Ninja tapatías” es en referencia a la serie de televisión de finales de la década de los años 80 y que se transmitió hasta poco después del primer lustro de los 90, en la que los personajes principales vivían en la red subterránea de la ciudad de Nueva York.