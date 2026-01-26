Vacunación masiva contra el sarampión: propuesta urgente en Jalisco

. Yussara Canales propone vacunación masiva.

Ante el repunte alarmante de casos de sarampión en Jalisco, la diputada Yussara Canales González lanzó un llamado urgente para ampliar la cobertura de vacunación en la entidad. Según cifras de la Secretaría de Salud federal, el estado concentra más de mil contagios confirmados y supera los 1,800 casos probables, colocándose como el epicentro nacional del brote en 2026.

La legisladora vallartense advirtió que la falta de esquemas completos de vacunación está poniendo en riesgo a niñas, niños y familias enteras. “El sarampión no se combate con discursos, se combate con vacunas”, subrayó al presentar su propuesta de replicar el modelo aplicado en Chihuahua, donde se logró contener el brote mediante una estrategia intensiva.

El acuerdo legislativo solicita a la Secretaría de Salud de Jalisco implementar recorridos casa por casa en municipios con alta incidencia, instalar módulos de vacunación en centros comerciales de gran afluencia y coordinarse con la Secretaría de Educación para habilitar espacios en escuelas públicas y privadas de educación básica.

Canales reconoció el esfuerzo del personal médico y brigadistas, pero señaló que se requieren al menos 1.5 millones de dosis adicionales para alcanzar la cobertura del 95 por ciento recomendada. “Este no es un tema político, es un tema de salud pública. Prevenir hoy es evitar una crisis mayor mañana”, concluyó.