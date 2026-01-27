La SCJN insiste que el Congreso de Jalisco legisle sobre infancias trans

María del Refugio Camarena, diputada del PRI. Anticipó que su bancada votará en contra de que los menores puedan cambiar su identidad de género.

Tras de que el 7 de marzo de 2025, el Congreso local rechazó aprobar una reforma a la Ley del Registro Civil, para permitir que menores de 18 años de edad puedan cambiar su nombre y género en su acta de nacimiento, ahora, de nueva cuenta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) advirtió al Congreso que debe legislar antes del 19 de febrero, sobre el tema. De lo contrario, podría haber sanciones de inhabilitación a los responsables.

El tema se ventiló durante la sesión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde la presidenta, María del Refugio Camarena Jáuregui, señaló que, para evitar caer en desacato, se votará la reforma que busca reconocer la identidad de género en las infancias trans.

La bancada del PRI adelantó su voto en contra de la reforma.

“Nosotros consideramos que es importante que ya se suba a votación al pleno de nuevo y que informemos a la SCJN lo que se está haciendo en el Congreso de Jalisco en materia de infancias trans. Y una de las propuestas que hicimos en la Junta de Coordinación Política fue que no fuera la votación por cédula, sino que fuera en el tablero, para que vieran como vota cada legisladora y cada legislador y estuvimos de acuerdo la mayoría en la Junta de Coordinación Política”, precisó.

Por su parte, la bancada del PAN señaló que el tema se tiene que presentar a votación lo antes posible para no caer en desacato. Sin embargo, la coordinadora dijo que los cinco diputados panistas votarán en contra.

“El PAN votará en contra y también hemos pugnado porque la votación sea pública y no a través de cédula, que creo es lo que ha venido dilatando (el tema), de quienes dicen en la calle que están a favor, pero acá dan un paso atrás y quieren ocultarse a través de un voto por cédula. Tendríamos que cumplir antes del 19 de febrero, con ese debate. La presidencia -que hoy está a cargo del PAN- no se niega a cumplir con los requerimientos de la Corte. Sin embargo, si no hay condiciones en la Jucopo para acordar que sea agendado, la presidencia no puede agendarlo sin un acuerdo”, dijo.

El nuevo emplazamiento que hizo la SCJN al Congreso de Jalisco señala como autoridades responsables a la diputada de Morena, Candelaria Ochoa, quien preside la Comisión de Igualdad Sustantiva y a la presidencia de la mesa directiva, que hoy ejerce el diputado del PAN, Julio Hurtado, sin embargo, en la notificación de la Corte se menciona a la diputada de Morena, Marta Arizmendi, quien ya dejó ese cargo.

La SCJN busca garantizar el derecho humano a la identidad en menores de edad y quiere que sea un procedimiento ágil en las oficinas del Registro Civil de los 125 ayuntamientos de Jalisco. Actualmente, el trámite se puede realizar, sin embargo, la Ley del Registro Civil tiene que reformarse -según lo establece la SCJN- para obligar a todos los oficiales a acatar ese cambio en las actas de nacimiento, de quien así lo solicite.