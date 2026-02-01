Fallece Esteban Garaiz, político identificado por su defensa de la legalidad

Falleció Esteban Mario Garaiz Izarra, político, académico, columnista, exfuncionario electoral y formador de actores políticos. Se le reconoce por su postura crítica, su trabajo por la defensa de la legalidad, la ética electoral y la congruencia política; además de ser en Jalisco quien sentó las bases para el proyecto político que sería posteriormente Movimiento Ciudadano.

Se sabe que sus posicionamientos, apegados a sus valores y convicciones, le implicó distanciarse de proyectos o alianzas. La muerte de Garaiz fue lamentada por el exgobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez, quien lo recordó como una figura fundamental en su experiencia política y personal.

“Hoy perdimos a un maestro y a un amigo excepcional. Esteban Garaiz fue un pilar de nuestro proyecto político. Lo que logramos se debe en mucho a su ejemplo, a su congruencia, a su tenacidad y a su valentía. Hoy perdimos a un hombre excepcional y yo perdí a un gran amigo. Gracias por todo, Jefe Garaiz”, sostuvo.

De igual manera, el gobernador Pablo Lemus lamentó su muerte, expresó condolencias y resaltó tanto su trayectoria electoral como su papel en la vida política local.

“Lamento mucho la muerte de don Esteban Garaiz, el primer dirigente de Alianza Ciudadana, la organización política que fue germen de lo que hoy es en Jalisco Movimiento Ciudadano.Don Esteban fue un funcionario electoral de carrera, reconocido a nivel nacional y en Jalisco muchos le quisimos y admiramos por su agudeza, inteligencia y generosidad”, señala Lemus.

Pablo Lemus y Esteban Garaiz (Cortesía)

Trayectoria

Esteban Mario Garaiz Izarra nació el 25 de enero de 1935 en San Felipe Torres Mochas, Guanajuato. Fue hijo de Esteban Antolín Garaiz Echeverri y María Izarra Ungo. Tuvo cuatro hijos: Susana María, Diana, Daniela y Jorge, y compartió su vida con María Eugenia Arias Bocanegra.

Realizó estudios de Humanidades Clásicas y Filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma, y posteriormente cursó la licenciatura y la maestría en Relaciones Internacionales en El Colegio de México.

En su carrera profesional fue agregado cultural en la Embajada de México en Costa Rica, entre 1968 y 1971, y más adelante ocupó una curul como diputado federal por el PRI en el periodo 1976-1979.

Con el paso de los años, una parte relevante de su trayectoria se vinculó al ámbito electoral. En Jalisco se desempeñó como Vocal Ejecutivo del Instituto Federal Electoral (IFE) durante procesos clave: 1997, 2003 y 2006, consolidando una reputación ligada a la defensa de la legalidad electoral.

En el terreno político local, en 2011 presidió en Jalisco la Agrupación Política Estatal Alianza Ciudadana, y en 2012 fue candidato al Senado por el entonces Partido Movimiento Ciudadano, participación que se dio sin que ello borrara el perfil crítico con el que fue identificado en la vida pública.

Esteban Garaiz fue reconocido en distintos círculos por su insistencia en la ética en el ejercicio político y por sostener posiciones firmes cuando consideró que la congruencia debía estar por encima de acuerdos o conveniencias.