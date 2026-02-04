Inauguran “Portal Tec” en la colonia Nuevo México para impulsar la inclusión digital

Con el objetivo de acercar la educación, la tecnología y nuevas oportunidades a la comunidad, se llevó a cabo la inauguración del “Portal Tec” en la colonia Nuevo México, un espacio comunitario equipado con internet, computadoras y mesas de trabajo, que estará a disposición de las y los habitantes de la zona.

Durante el evento, Claudia Félix Sandoval, vicepresidenta de la Región Centro-Occidente del Tecnológico de Monterrey, destacó que el Portal Tec es un proyecto que va más allá del acceso a equipo tecnológico, al estar enfocado en cerrar brechas educativas y digitales.

“Este es un lugar mucho más allá de tener computadoras. Tenemos un compromiso de formar talento, cerrar brechas y generar oportunidades reales”, afirmó. Añadió que, aunque persisten retos como el analfabetismo y la brecha digital, este espacio busca mejorar las condiciones de inclusión y desarrollo comunitario mediante acciones que abarcan salud física y mental, certificación de estudios y fortalecimiento de habilidades.

Félix Sandoval subrayó que las comunidades no deben permanecer aisladas y que Zapopan es un ejemplo del esfuerzo por integrar a más personas a los beneficios de la tecnología y la educación.

Por su parte, Juan Francisco Aguilar, director general de Dell Technologies México, resaltó que el Portal Tec es resultado de un compromiso conjunto entre comunidad, escuelas, gobierno y empresas. “Tenemos que buscar la adaptabilidad y la motivación para conectar con la curiosidad y otras habilidades que necesita desarrollar la ciudadanía”, señaló.

Alejandro Espinoza, project manager e implementation lead de Computer Aid International, destacó que este laboratorio es el cuarto en México y forma parte de una red de más de 60 espacios similares en el mundo. “Hablamos de acabar con la desigualdad gracias al compromiso con nuestros aliados y esta inclusión digital que busca reducir la brecha social. Este portal los conecta con otras comunidades y los invita a atreverse a soñar”, expresó.

Espinoza también resaltó el enfoque de sostenibilidad ambiental del proyecto, al señalar que los laboratorios operan con paneles solares y están construidos con contenedores reutilizados, e invitó a las y los zapopanos a hacer uso y aprovechar este espacio.

En tanto, Dayana Gaxiola, directora de Ventas de Equinix México, indicó que el Portal Tec busca ampliar las oportunidades laborales a futuro al facilitar el acceso a conectividad, habilidades tecnológicas y formación. “Queremos que tengan alcance a la tecnología, las habilidades y las oportunidades. Estamos muy orgullosos de asociarnos con estas empresas para llevar internet a zonas alejadas”, afirmó.

Finalmente, Salvador Villaseñor Aldama, coordinador general de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, destacó que este tipo de alianzas construidas desde la base comunitaria permiten transformar realidades y reducir brechas sociales.

“Hoy vivimos la tecnología todos los días, incluso usamos inteligencia artificial sin darnos cuenta. Lo importante es usarla para mejorar nuestra vida. Nuestra visión es fortalecer a las comunidades, construir comunidad y reducir desigualdades”, concluyó.