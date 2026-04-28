Advierten que rutas federales deben reducir las tarifas de 15 y 18 pesos a los 11 pesos que cobran rutas locales

Las empresas de transporte federal no tienen regulación de la SICT.

Habitantes de la periferia del Área Metropolitana de Guadalajara, sobre todo quienes viven en los corredores de la carretera a Colotlán y carretera a Chapala, tienen que enfrentar tarifas excesivas de 15 y 18 pesos, por rutas de transporte público que operan con concesiones federales.

Ante ello, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Brenda Carrera García, propuso que el gobierno federal obligue a esas empresas transportistas a “homologar” esas tarifas excesivas al cobro de 11 pesos vigente para las rutas de concesión estatal.

“Vamos a presentar un acuerdo legislativo que exhorte al gobierno federal a homologar las tarifas con el sistema urbano de Guadalajara: 11 pesos para el público en general, cinco pesos para estudiantes y cinco pesos para las personas adultas mayores. Además, también exigiremos que se apliquen descuentos en los transbordos y que se garantice un servicio digno”, precisó.

La legisladora hizo un llamado a sus compañeras y compañeros legisladores de Morena, Futuro y del PT, a que se sumen a la petición y así como piden tarifas justas en el transporte público local, hagan lo propio con las empresas que son reguladas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

“Hemos escuchado discursos enérgicos contra el tarifazo, posicionamientos en defensa de la economía familiar y exigencias de tarifas justas para las y los jaliscienses y tienen razón, pero hoy vengo a decir algo con mucho respeto, pero con la misma claridad. Esa misma indignación debe aplicar también para el transporte público federal”, dijo.

El diputado del PVEM, Alberto Alfaro García, respaldó la propuesta de la legisladora Brenda Carrera y dijo que las rutas de empresas de transporte federales, deben otorgar descuentos a estudiantes y personas de la tercera edad, tal y como lo aplican las rutas regulares.