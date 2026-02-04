En el marco de la cuenta regresiva rumbo al Mundial, el vaso regulador Mártires de Cananea, ubicado en el fraccionamiento Revolución, se transformó en un colorido escenario donde convergen el futbol y el arte urbano. Cerca de 150 metros cuadrados fueron intervenidos por 30 artistas, quienes plasmaron murales inspirados en la máxima fiesta del balompié.

La intervención forma parte del programa “Graffitlaq, Rumbo al Mundial”, cuyo objetivo es revitalizar espacios públicos y convertirlos en puntos de encuentro cultural, explicó Leonardo Gómez Castro, titular del Instituto de la Juventud en Tlaquepaque.

El funcionario señaló que este proyecto busca vincular el talento artístico de las juventudes con un evento de relevancia internacional, fomentando la identidad local, el sentido de pertenencia y la apropiación positiva de los espacios urbanos.

“Queremos transformar lugares que antes pasaban desapercibidos en espacios vivos, llenos de color y significado, con mensajes que reflejen la diversidad, la energía y la visión de las y los jóvenes de Tlaquepaque”, afirmó.

Tlaquepaque se pinta de futbol rumbo al Mundial con arte urbano juvenil (Cortesía)

Gómez Castro detalló que, tras una convocatoria abierta a inicios de enero, se recibieron más de 60 solicitudes de artistas urbanos locales; sin embargo, debido a las dimensiones del espacio, solo 30 pudieron participar. Cada uno plasmó su propia interpretación de cómo se vivirá el Mundial en la ciudad.

En los murales destacan figuras emblemáticas del futbol nacional e internacional, tanto actuales como históricas. Las y los artistas optaron por rendir homenaje a leyendas del deporte como Hugo Sánchez y Pelé, así como a jugadores de distintas nacionalidades, integrando el futbol con escenas de la vida cotidiana.

“Le compartimos la idea a la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, de intervenir este tipo de espacios con arte urbano y la propuesta fue muy bien recibida”, comentó el titular del Instituto de la Juventud.

Finalmente, recordó que tan solo durante 2025 se han intervenido siete espacios en los accesos al municipio, con murales que abordan temas relacionados con la historia, la cultura y los elementos que fortalecen la identidad de San Pedro Tlaquepaque.