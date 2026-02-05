Detienen en operativo en Jalostitlán a presunto tercer integrante de banda de multihomicidas

Presunto integrante de célula multihomicida

En un operativo de la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales realizado en el municipio de Jalostotitlán, fue detenido Alfonso Baltazar “N”, con base en una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado relativa al asesinato de dos mujeres policías viales, ocurrido el pasado 11 de noviembre en El Salto.

“Él está señalado como un tercer partícipe de estos hechos”, informó la Fiscalía del Estado y agregó que también se le investiga por su presunta participación en la muerte de don José, el hombre de 62 años herido de un balazo en la cabeza cuando hacía fila afuera de una tortillería, por individuos que salieron de asaltar una papelería, el 21 de enero de este año en El Zapote del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Alfonso Baltazar “N” sería integrante de una célula delictiva a la que la Fiscalía también le acredita la ejecución del dueño de un gimnasio, el 20 de enero, en la zona de La Alameda, perteneciente al mismo municipio.

El detenido, según se presume, forma parte de una célula delictiva cuyos otros dos integrantes fueron abatidos el 3 de febrero, tras un enfrentamiento con Policías de Investigación y municipales de Tlajomulco.

LOS DOS CÓMPLICES MUERTOS

De acuerdo con información oficial, los dos cómplices de Alfonso Baltazar “N”, fueron detectados ese día en calles de la Colonia La Alameda, a través de un operativo implementado con participación del sistema C5, cuando se rastreaba una Jeep Cherokee identificada como utilizada en varios delitos.

Al localizar dicho vehículo y marcarles el alto, los tripulantes de la Jeep agredieron a tiros a las autoridades, por lo que se repelió el ataque.

Las balas de los presuntos causantes impactaron en las patrullas de los municipales e investigadores, sin embargo, no se registraron lesionados por parte de los elementos policiacos, aseguró la Fiscalía.

Ambos agresores sí |quedaron heridos de bala. Uno de ellos falleció en el lugar de los hechos; el otro, mal herido, fue llevado a recibir atención médica, pero expiró poco después.

La Fiscalía aseguró que a los presuntos delincuentes abatidos en dicha acción les encontraron una de las pistolas robadas el 11 de noviembre de 2025, a las agentes de la Policía Vial de Jalisco Libna Mata Villegas, de 40 años, y Gisela Ceballos Quezada, de 28, asesinadas luego de que ellas pretendían revisar un automóvil Nissan Tsuru, de color naranja, con vidrios polarizados, en la Colonia Lomas de San Juan, del municipio de El Salto.

Cuando iban a proceder con la infracción aparecieron sujetos armados en una camioneta, quienes privaron de la libertad a las dos oficiales de vialidad y las condujeron a un sitio cercano, en donde les dieron de balazos y las dejaron muertas en la caja de su vehículo oficial.