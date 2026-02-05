Entrega Vero Delgadillo primera etapa de Escuelas con Corazón; 32 planteles beneficiados en Guadalajara

La Presidenta Municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, encabezó la primera entrega de apoyos del programa Escuelas con Corazón 2026, mediante el cual se beneficiaron 32 planteles de educación básica, impactando de manera directa a más de mil 100 alumnas y alumnos de la ciudad.

Entrega Vero Delgadillo primera etapa de Escuelas con Corazón (Cortesía)

Durante el evento, realizado en la Escuela Secundaria Técnica No. 14, la Alcaldesa destacó que este programa tiene como eje central el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, así como el respaldo a las familias tapatías.

“Es un día especial porque estamos entregando una serie de programas que tienen un objetivo muy claro: cuidar de ustedes, de sus hijas e hijos. Lo que estamos entregando es una forma de hacer tangible nuestro compromiso con la comunidad escolar”, expresó Delgadillo.

En esta primera etapa se destinó una inversión total de 1 millón 319 mil 926 pesos, recursos que permitieron la entrega de 337 paquetes escolares, integrados por mochilas, útiles, uniformes y calzado; 60 proyectores audiovisuales, un sistema de videovigilancia y diversas herramientas tecnológicas para fortalecer la labor docente.

De manera adicional, en la Secundaria Técnica 14 se llevó a cabo la instalación de una estructura con lonaria en el patio central, así como la entrega de un kit deportivo compuesto por balones de futbol, voleibol y básquetbol, conos, red de voleibol y discos, con el objetivo de impulsar la actividad física y el desarrollo integral del alumnado.

Entrega Vero Delgadillo primera etapa de Escuelas con Corazón (Cortesía)

La Presidenta Municipal subrayó que estos apoyos no solo mejoran las condiciones de aprendizaje, sino que también representan un ahorro significativo para las familias, que en algunos casos puede alcanzar hasta 10 mil pesos.

“Cuando una niña o un niño cuenta con herramientas para jugar y convivir, desarrolla habilidades sociales que se convierten en herramientas de vida: aprender a trabajar en equipo, a construir con el otro y a trazarse metas comunes”, señaló.

Por su parte, la Coordinadora de Combate a la Desigualdad, Carmen Julia Prudencio, resaltó la importancia de la inversión en infraestructura realizada en la Secundaria Técnica 14, al recordar que las condiciones previas de la lonaria y la cancha limitaban el desarrollo deportivo del alumnado.

“Esta escuela es campeona en voleibol, y contar con espacios dignos es fundamental para que las niñas y los niños puedan seguir destacando”, afirmó.

En representación del estudiantado, Giovanna Chetto Meza agradeció a las autoridades municipales y reconoció que la renovación de los espacios escolares permitirá un mejor desarrollo académico y deportivo.

“Durante mucho tiempo estos espacios fueron testigos de nuestro esfuerzo, pero el desgaste físico limitaba nuestro crecimiento”, expresó.

El programa Escuelas con Corazón busca mejorar la infraestructura educativa mediante un modelo de corresponsabilidad entre la comunidad escolar, las familias y el Gobierno de Guadalajara, consolidando entornos seguros, dignos y adecuados para el aprendizaje.

Al evento asistieron también Érika Cristal Zavala, Coordinadora de Construcción de Comunidad; Margarito Vázquez, director de la Escuela Secundaria Técnica 14; Mary Carmen Bayardo, directora de Programas Sociales; Juan Carlos Arauz, director de Obras Públicas, y José de Jesús Hernández, director del C5.