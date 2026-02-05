Lemus coordina con Federación seguridad y gobernabilidad en Tequila tras detención de alcalde

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que desde la madrugada mantiene una coordinación absoluta con el Gobierno de México para atender la situación en el municipio de Tequila, luego de la detención del presidente municipal y de varios funcionarios locales presuntamente vinculados a actividades de extorsión.

Lemus informó que ha sostenido comunicación directa con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, así como con la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de garantizar la gobernabilidad y la seguridad en el municipio. Como parte de estas acciones, el Gobierno de Jalisco desplegó desde las primeras horas del día elementos de la policía estatal en Tequila para brindar protección a la ciudadanía.

“Desde esta madrugada he mantenido una coordinación absoluta con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y con la Secretaría de Gobernación para garantizar la gobernabilidad en el municipio; enviamos policías estatales para brindar seguridad y tranquilidad a la gente de Tequila”, señaló el mandatario estatal.

El gobernador reconoció el trabajo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Gobierno de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum en el combate a la extorsión y la corrupción, y afirmó que Jalisco mantendrá una colaboración permanente con las autoridades federales en este tipo de acciones.

Lemus detalló que se encuentra en Querétaro para participar en la conmemoración del aniversario de la Constitución, donde sostuvo y sostendrá nuevas reuniones con autoridades federales relacionadas con la situación en Tequila.

Indicó que el objetivo es preservar un clima de seguridad y certeza en este municipio, considerado uno de los más emblemáticos de Jalisco y del país, tanto para sus habitantes como para los visitantes.

El gobernador adelantó que continuará informando sobre los avances y acuerdos que se deriven de los encuentros con instancias federales.