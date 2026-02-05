Si no se aprueba pronto la Reforma Judicial, advierten que puede presentarse una “crisis constitucional”

. .

El Congreso local debe apresurarse para aprobar la Reforma al Poder Judicial, de lo contrario, se podría generar una “crisis constitucional” en Jalisco, advirtió el coordinador parlamentario de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla.

La bancada de Hagamos, integrada también por Valeria Ávila y Enrique Velázquez, hicieron un llamado urgente a todas las fuerzas políticas del Congreso para aprobar el dictamen de Reforma Judicial, presentado a primera lectura hace algunos meses.

La única ruta existente, dijo Tonatiuh Bravo, es trabajar sobre el dictamen ya aprobado, haciendo un llamado al consenso para legislar a la brevedad, ya que en caso de no obtener la mayoría requerida (26 de 38 votos), se provocaría una crisis constitucional sin precedentes que paralizaría al sistema de justicia estatal.

“Nuestra propuesta que acabamos de hacer en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) es que arranquemos la discusión en la Junta el 10 de febrero y que, en los primeros días de abril, a más tardar posteriores al periodo vacacional de primavera, es el límite para aprobarla. Nosotros estamos poniendo el 26 de marzo, pero estamos conscientes que puede ser el 12 de abril”, puntualizó.

Los plazos que presentó la diputación de Hagamos es porque 90 días antes del inicio del proceso electoral ya no se pueden realizar adecuaciones a la ley electoral, dijo la diputada Valeria Ávila.

“La discusión tiene una lentitud impresionante en torno al dictamen que nosotros hemos intentado promover de diferentes bancadas, por lo que hoy este es un llamado a todos los grupos parlamentarios, a visibilizar la importancia de la discusión del dictamen ya existente y de los plazos que tenemos para la aprobación de esta Reforma”, precisó.

Sin la reforma que permita la elección de juzgadores por voto popular para el proceso electoral de 2027, Jalisco enfrentaría consecuencias como sentencias impugnables, parálisis del sistema de justicia y la vulneración de los derechos humanos de quien tiene derecho de votar y ser votado.

En suma, quedan 78 días efectivos para lograr la Reforma Judicial en Jalisco y las leyes secundarias respectivas.