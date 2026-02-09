Esperan que Tequila regrese a la estabilidad política

. .

Tras la elección de Marisol Rodríguez Rivera como presidenta municipal interina de Tequila, diputados esperan que regrese la estabilidad al Ayuntamiento.

El legislador de Morena, Alejandro Barragán Sánchez, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público, señaló que el Congreso dará seguimiento a que operen con regularidad los servicios públicos en Tequila.

“Claro que el municipio de Tequila es uno de los municipios emblemáticos de nuestro estado, por supuesto que nos ha generado mucha preocupación, estaremos muy atentos al desarrollo que la vida política y que la vida administrativa de ese importante municipio no tenga un impacto que vaya a perjudicar a los habitantes, a los comerciantes, al turismo de ese importante municipio. Confío que el gobierno de Tequila rápidamente estará brindando los servicios, como espero que no se hayan suspendido en ningún momento”, aseveró.

El Congreso local mantendrá la atención en el gobierno de Tequila, ahora presidido por Marisol Rodríguez Rivera, en espera de que existan acuerdos entre las bancadas de regidores de los diferentes partidos, pese a que no todos los partidos apoyaron con votos la llegada de la nueva alcaldesa.

“Por supuesto que estaremos atentos desde la propia institución de la que formo parte, desde el Congreso de Jalisco, de que, si hay necesidad alguna intervención, la hagamos, aunque –insisto- creo que afortunadamente la normativa se ha seguido al pie de la letra, hoy le da certeza y certidumbre a un municipio que, por supuesto, requiere la atención de todos los jaliscienses”, dijo.

Alejandro Barragán expresó su pronóstico de que los turistas mantendrán sus visitas sin problemas al pueblo mágico de Tequila, sobre todo ahora que se acerca el Mundial de Futbol.