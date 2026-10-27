Indagan caso de 3 menores que huyeron de albergue para adolescentes embarazadas

Edificio de la Fiscalía de Jalisco en la Zona Industrial de Guadalajara. FOTO: Google Maps

El Ministerio Público ya inició con las indagatorias sobre la fuga de tres menores de edad que escaparon de un albergue privado para adolescentes embarazadas, una de las cuales ya no continuó con la huida pues tras escalar una malla ciclónica, saltó y sufrió una fractura.

Los hechos se suscitaron la madrugada del martes, en una institución que se encuentra en la Colonia Puertas del Tule, ubicada en la zona de Avenida Vallarta y Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan.

Según ha trascendido, la interna que resultó lesionada, con una de sus piernas fracturadas, tenía casi ocho meses de gestación y tuvo que ser atendida en un puesto de socorros.

Otra de las jovencitas habría huido acompañada de un niño hijo suyo de un año de edad, mientras que la tercera adolescente, y quien igual logró escapar, también está embarazada.