Trabajadores del Congreso piden a los diputados que sometan a concurso 60 plazas vacantes

En 15 meses de la actual 64 Legislatura, han quedado vacantes 60 plazas laborales, por trabajadores que se han jubilado o que han fallecido. Sin embargo, en lugar de que esos espacios se sometan a concurso por escalafón entre el personal de base -como lo establece la ley- “se han repartido como botín” entre algunas bancadas parlamentarias, como empleos interinos.

Esto dijo el líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado en el Poder Legislativo, César Íñiguez González, en rueda de prensa realizada en el patio central del Congreso.

“Para mí ha sido muy lamentable ver que no solamente no se han estado aplicando de manera correcta el escalafón, sino que ahora, de manera discrecional se le está ofreciendo al trabajador de base que deje su plaza permanente para ocupar un interinato y que éste, a su vez, deja su plaza como licencia y es ocupada por un ajeno, por un tercero. Es decir, existen ya otras modalidades de esta discrecionalidad en donde, al final de cuentas, esto se convierte en un botín político”, se quejó.

La petición de que se pongan a concurso las 60 plazas vacantes la hará el Sindicato ante la Junta de Coordinación Política, la Comisión de Administración, que preside la diputada Montserrat Pérez Cisneros y el secretario general, Eduardo Martínez Lomelí.

“Lo que necesitamos es tener total claridad y transparencia para realizar estas acciones en beneficio de todos los trabajadores. Creo que esta es una condición muy necesaria. Por ello, hemos decidido el día de hoy, presentar tres acciones contundentes que son entregar los oficios a la Junta de Coordinación Política, a la Comisión de Administración y al secretario general del Congreso, para que, a la brevedad posible, se pongan a concurso estas plazas”, dijo.

Durante la rueda de prensa, el secretario de Organización, Raúl de la O, aprovechó el espacio para solicitar una asamblea del Sindicato y que se rindan cuentas de los ingresos y egresos de las cuotas que aportan los trabajadores.

“Desconocemos la información financiera. Lo que vieron fue una manifestación 100% legítima de los trabajadores. El objetivo fue muy sencillo exigir que se haga una asamblea extraordinaria lo más rápido posible en donde se dé a conocer la información financiera del sindicato”, expuso.

César Íñiguez respondió a los inconformes que a finales de este mes se hará esa asamblea para rendir cuentas a los trabajadores.