Estudiantes y padres exigen que se concluya obra inconclusa de Telesecundaria en La Villita, en Ameca

Este martes, los estudiantes y algunos padres, se manifestaron en la DRSE de Ameca. Hicieron un llamado público al secretario de Educación, Juan Carlos Flores y al gobernador Pablo Lemus, para que los escuchen.

Padres y madres de familia de la Telesecundaria de la localidad de La Villita, municipio de Ameca, denunciaron que desde hace cuatro años se dejó en el abandono la construcción del plantel educativo.

Los papás y los alumnos realizaron un video que difunden en redes sociales, en donde dos estudiantes realizan un recorrido y muestran los salones a medio construir, el patio cívico y algunas aulas con maleza y basura.

Mientras la obra está detenida, los alumnos tienen que tomar clases en un local prestado por un ejido, el cual tiene sanitarios en mal estado y no es apto para actividades educativas. El sitio tiene humedad y en la temporada de estiaje hace un calor insoportable.

En el video, los alumnos al final hacen un llamado a las autoridades educativas y de gobierno estatal y federal para que se retomen los trabajos.

“Hacemos un llamado a todas las autoridades. Hacemos un atento llamado al secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, además de al gobernador Pablo Lemus y a la doctora Claudia Sheinbaum (presidenta de la república)”, señalaron.

Este martes, padres de familia y alumnos realizaron una protesta en la Delegación de Servicios Educativos (DRSE) en Ameca, para exigir la atención a las peticiones de conclusión de la Telesecundaria.

La Villita se localiza a 16 kilómetros de la cabecera municipal de Ameca, en la región Valles. En el mismo sitio de la Telesecundaria también deben tomar clases los alumnos del Colegio de Bachilleres, en su centro de educación a distancia.