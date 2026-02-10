Presentan el Serial de Atletismo Tlajomulco 2026 como antesala del Medio Maratón

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, encabezó la presentación oficial del Serial de Atletismo Tlajomulco 2026, un conjunto de competencias que buscan promover el ejercicio físico, la participación comunitaria y el fortalecimiento del tejido social mediante el deporte.

El serial estará conformado por tres carreras que se desarrollarán durante el año y que funcionarán como proceso de preparación para el Medio Maratón Tlajomulco 2026, considerado el evento principal del calendario deportivo municipal. Las actividades están dirigidas tanto a atletas experimentados como a corredores recreativos, familias y nuevos practicantes.

En esta edición se anunció el regreso de las categorías infantiles “Mini Atléticos”, con el objetivo de incentivar desde edades tempranas la actividad física, la disciplina y los valores asociados al deporte, como parte de una estrategia preventiva.

Durante su intervención, el alcalde señaló que el deporte es concebido por la administración municipal como una herramienta de bienestar y cohesión social, más allá del ámbito recreativo.

Serial de carreras en Tlajomulco (CHAFF/Cortesía)

“Ya iniciamos con los preparativos y, a partir de ello, nos motivemos todas y todos a seguir fomentando que el atletismo forma parte importante y fundamental en la reconstrucción de nuestro tejido social. Si queremos tener una comunidad pujante, en desarrollo, con condiciones tranquilas, no hay mejor meta que promover el atletismo y todos estos elementos”, señala.

Por eso nos da mucho gusto que ya esté disponible una nueva pista que estamos terminando en Lomas del Sur; nos comprometimos hace un año aquí mismo en que la íbamos a tener lista y, en menos de un mes, podrá ser utilizada por las y los atletas que gusten entrenar ahí. Seguiremos avanzando con instalaciones”, añade.

Por su parte, el director del Consejo Municipal del Deporte (COMUDE) Tlajomulco, Salvador de Jesús Alejandre, informó que las inscripciones para las tres fechas del serial ya se encuentran abiertas. Indicó que las competencias contarán con nuevas rutas y sedes, así como mejoras en la experiencia de las y los participantes, derivadas del trabajo conjunto con clubes deportivos y patrocinadores.

“Vamos a presentar este Serial de Atletismo 2026. Arrancamos la primera fecha el 22 de marzo, en una locación muy especial: aquí en Punto Sur. Este serial es presentado por Dulces de la Rosa e hidratado por Electrolit. El disparo de salida será a las 6:30 de la mañana. El terreno es de asfalto y concreto. Será una carrera de 5 kilómetros, muy urbana, con una experiencia diferente para las y los corredores. Queremos darle un toque especial a este Serial de Atletismo”, explicó.

El funcionario detalló el calendario del Serial de Atletismo Tlajomulco 2026: