“Urge” que el Congreso apruebe leyes secundarias sobre transparencia, advierten diputadas del PAN y PRI

El ITEI desapareció desde finales del año anterior. Responsabilizan a diputados de MC de atrasar la votación de leyes de transparencia.

El Congreso del Estado debe aprobar ya las leyes secundarias en materia de transparencia e información pública en Jalisco, cuyo plazo para expedirlas venció el 14 de enero, hace casi un mes, advirtió la coordinadora parlamentaria del PAN, Claudia Murguía Torres,

“Urge que la fracción de Movimiento Ciudadano -que representa al Ejecutivo del Estado- asuma ya una postura para poder sacar adelante esa legislación. Prácticamente hay un acuerdo de todos los grupos parlamentarios en sacar ya un dictamen para aprobar las leyes secundarias se transparencia, pero Movimiento Ciudadano sigue retrasando, como ha retrasado otros temas”, subrayó.

La bancada del PAN espera que lo que resta de esta semana o la siguiente, el Congreso pueda aprobar la expedición de las leyes secundarias para garantizar el derecho a la información pública de los jaliscienses.

Se pretende crear dos agencias estatales: una en materia de transparencia y otras en materia de protección de datos personales, con una reducida nómina.

Pro su parte, la coordinadora parlamentaria del PRI, María del Refugio Camarena, dijo que la decisión de “reservar” en su totalidad el documento público del contrato de la Comisión Estatal del Agua (CEAS) con el consorcio de dos empresas para elaborar el proyecto ejecutivo de la obra de construcción del nuevo acueducto para traer agua de Chapala a Guadalajara, es una prueba de que es necesario contar ya con las leyes secundarias en materia de transparencia.

Camarena Jáuregui, quien preside la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso, afirmó que “es preocupante” la decisión que tomaron las autoridades estatales de no transparentar los detalles del contrato por un monto de 18.9 millones de pesos, ante una solicitud de información.

“Aquí es donde la mayoría extrañamos al ITEI y nos preocupa que se esté ocultando la información y cabe señalar que este contrato solo es por estudios técnicos, más no por la obra. Esto lo comento, porque la Comisión Estatal del Agua clasificó como ‘información reservada’ este contrato, según por temas de seguridad al puro estilo del gobierno federal, donde reservaron toda la información de las obras faraónicas. Esperemos que esta obra del acueducto Chapala-Guadalajara, que sin duda es una obra súper necesaria, no sea un nicho de corrupción”, resaltó.

Cuquis Camarena alertó del riesgo de que, ante la inexistencia de un organismo público que atienda los recursos de impugnación cuando se niega una información pública a los ciudadanos o periodistas, puede aumentar esa opacidad en el gobierno de Jalisco.