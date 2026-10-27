Lamenta Laura Haro abandono de Jalisco en presupuesto federal, pide reasignar 30 mil mdp para 2027

El PRI Jalisco exige una reasignación de 30 mil millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, en un momento en el que se viven distintas crisis en el Estado como la del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara, de salud por el desabasto de medicamentos y el de la deteriorada red carretera; la presidenta del partido, Laura Haro Ramírez, adelanta que acudirán a la Ciudad de México para presentar la propuesta a los 32 diputados federales de la entidad.

Haro compartió un análisis presupuestal que compara los recursos asignados a Jalisco desde 2018, el documento se acompaña de una plataforma digital de consulta pública con cifras sobre inversión, programas y gasto federal por entidad para consulta de todos los ciudadanos en el sitio: jalisco.presupuestotransparente.com.

El regidor de Zapopan, Óscar Santos Rizo, expuso que la inversión pública federal en Jalisco pasó de un promedio anual de 10 mil 225 millones de pesos entre 2016 y 2018 a mil 785 millones entre 2019 y 2026, a precios de 2026. Según el comparativo del PRI, esto representa una caída de 83 por ciento, equivalente a ocho mil 440 millones de pesos menos por año.

El análisis partidista también señala que el proyecto de presupuesto federal para 2027 contempla 241 mil 663.7 millones de pesos para Jalisco, equivalentes a 2.27 por ciento del gasto federal proyectado. En recursos por habitante, la entidad ocupa el lugar 24 de 32 estados, con 39 mil 857 pesos, frente a los 127 mil 92 pesos de Campeche y los 101 mil 718 pesos de Tabasco.

Óscar Santos, regidor PRI en Zapopan (PRI Jalisco)

Carreteras y agua, entre los rubros con mayores reducciones

De acuerdo con las cifras presentadas por el PRI, al comparar los recursos de 2027 con los de 2018, la inversión en infraestructura carretera registra una disminución de 90.3 por ciento; agua potable y medio ambiente, de 52.1 por ciento; seguridad, de 22.5 por ciento, y educación, de 10 por ciento.

El documento también reporta una reducción de 100 por ciento en los recursos correspondientes al Fondo Metropolitano y a los programas para mujeres considerados en el comparativo.

Haro sostuvo que la solicitud de reasignación busca recuperar niveles de inversión que, según el partido, tenía Jalisco en 2018, con énfasis en infraestructura, fondos metropolitanos, agua, medio ambiente, campo, educación, seguridad y atención a las mujeres.

La dirigente vinculó la demanda presupuestal con la crisis del agua que enfrenta la Zona Metropolitana de Guadalajara y cuestionó la disminución de recursos federales para este sector, mientras persisten problemas de abastecimiento y calidad del servicio.

Haro adelanta que solicitará una reunión formal con los 32 diputados federales por Jalisco para presentarles el análisis y pedirles que intervengan en la discusión del presupuesto, misma que planea se dé en 15 días, cuando acuda a la Cámara de Diputados para entregar la propuesta de reasignación por 30 mil millones de pesos y solicitar un encuentro con la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La dirigente llamó a los legisladores federales de todas las fuerzas políticas a respaldar la demanda, independientemente de sus diferencias partidistas. El PRI aseguró que la plataforma digital estará disponible para que medios de comunicación, especialistas y ciudadanos consulten los datos desglosados por ramos, programas presupuestarios, inversión y comparativos entre entidades.

Las cifras expuestas corresponden al análisis presentado por el partido; la propuesta de reasignación deberá discutirse en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027.