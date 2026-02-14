Crece hasta 25 por ciento demanda de rosas por Día del Amor y la Amistad en Jalisco

. .

Con motivo del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco), proyecta que la venta de rosas crecerá hasta un 25 por ciento en el Área Metropolitana de Guadalajara.

A través de estrategias productivas, modernización de infraestructura y mejora logística, el Gobierno de Jalisco respalda al sector ornamental, para consolidar su crecimiento y posicionar al estado como referente nacional en producción y distribución floral.

Para esta temporada, las y los productores de Jalisco estiman ingresos por aproximadamente 315 millones de pesos, derivados de la comercialización de alrededor de 300 mil paquetes de rosas, cuya producción inició la última semana de enero y concluirá en la tercera semana de febrero, periodo en el que se registra el mejor precio del año en el mercado ornamental.

Jalisco cuenta con dos principales núcleos de producción, ubicados en La Manzanilla de la Paz y Capilla de Guadalupe, con alrededor de 18 hectáreas.

Además, se tiene producción en superficie a cielo abierto e invernaderos en municipios como Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco.

El 14 de febrero es la segunda fecha más importante del año para el sector ornamental, sólo después del 10 de mayo, cuando se concentra el 50 por ciento de la venta anual.

El 25 por ciento restante se distribuye entre octubre y diciembre.

El fortalecimiento de invernaderos y sistemas protegidos permitió mejorar la calidad, uniformidad y vida poscosecha de las flores que permite abastecer a los mercados de consumo.

Con estas acciones, se apuesta en generar mayores ingresos y certidumbre para las familias productoras.