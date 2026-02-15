Celebran 500 parejas las Bodas de la Esperanza en Tlaquepaque

El Jardín Hidalgo de San Pedro Tlaquepaque fue sede de la Segunda Edición de las Bodas de la Esperanza, ceremonia en la que 500 parejas formalizaron su unión civil en un acto colectivo organizado por el gobierno municipal.

Del total de matrimonios celebrados, 491 correspondieron a parejas heterosexuales, siete a parejas conformadas por mujeres y dos a parejas de hombres, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades municipales.

La ceremonia fue encabezada por la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, quien fungió como oficial del Registro Civil y dirigió un mensaje a las y los contrayentes, en el que destacó la relevancia social y jurídica del acto.

“Con profundo orgullo y una inmensa alegría, les doy la más cordial bienvenida, en nombre de la Ciudad de la Esperanza, a esta ceremonia de matrimonios colectivos. Hoy, en este entrañable Jardín Hidalgo, somos testigos de un momento que marca destinos: el inicio formal de una unión que nace del amor, de la confianza y de la firme voluntad de caminar juntos”, expresó la alcaldesa.

Tlaquepaque celebra Bodas de la Esperanza (Cortesía)

La presidenta municipal subrayó que el objetivo de estas ceremonias es brindar certeza jurídica a las parejas y fortalecer el tejido social del municipio. En su mensaje, la alcaldesa también destacó el significado del compromiso asumido por las parejas.

“Esta ceremonia lleva un nombre que lo dice todo: Bodas de la Esperanza. Porque cada pareja que hoy se une deposita en este momento sus sueños, sus anhelos y la promesa de construir un hogar donde habiten el respeto, la solidaridad y la ayuda mutua. Al amparo de la ley, damos forma legal a lo que ya existe en el corazón”, dijo.

“Esta ceremonia no es solo un trámite; es la afirmación pública de un compromiso profundo. Es un pacto de vida, un ‘sí’ que significa acompañarse en la alegría y en la dificultad, sostenerse en los desafíos y celebrar juntos cada logro”, añade la alcaldesa.

Como parte del apoyo institucional, el gobierno municipal entregó mil argollas matrimoniales y 500 actas de matrimonio a las parejas participantes, como respaldo legal y simbólico a su unión.

Durante el evento se distribuyeron cubrebocas entre las personas asistentes y se instalaron módulos de vacunación y dispensadores de gel antibacterial, en atención al contexto epidemiológico relacionado con el sarampión.

La celebración continuó en la explanada de la presidencia municipal, donde se llevó a cabo un programa musical con la participación de Los Terrícolas y Los Freddy’s, como parte del cierre del evento.

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque señaló que este tipo de ceremonias buscan facilitar el acceso al matrimonio civil y fortalecer la certeza jurídica de las familias, como parte de las acciones de desarrollo social del municipio.